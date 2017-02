Orange is the New Black - Date de lancement de la saison 5 - Netflix

publié le 09/02/2017 à 10:42

La tension est au maximum à la prison de Litchfield. La dernière scène de la quatrième saison d'Orange Is The New Black s'achève avec une grande inconnue qui pourrait bien faire basculer définitivement la vie des détenues : Dayanara tient un pistolet pointé sur le front d'un gardien détesté de tous et toutes. Rideau. Les téléspectateurs devront retenir leur souffle jusqu'à la prochaine saison pour en connaître l'issue.



Mercredi 8 février, Netflix est venu rappeler aux fans que les plus célèbres prisonnières de la pop-culture sont toujours là et qu'elles seront de retour très prochainement. Dans un teaser de 15 secondes, la plateforme de vidéos en ligne annonce la date de la cinquième saison qui débarquera le 9 juin prochain, et livre un indice à cette question restée en suspens avec le finale de la 4e saison. "Rien ne sera plus jamais pareil", accompagne la vidéo. On devine alors que le coup de feu est parti sous la pression de la gâchette, que la jusqu'ici plus ou moins innocente Dayanara va faire basculer et sa vie, et la vie de ses codétenues.

Nabilla parmi les détenues de la saison 5 ?

Le teaser n'apporte pas beaucoup plus d'informations que cela, reprenant des images des personnages de la saison passée. On revoit avec plaisir et impatience les visages des criminelles adorées des téléspectateurs en commençant par Alex, puis Piper, Nicky, Flaca, Taystee, Lorna, Cindy, Maria, Red, Gloria et enfin Dayanara, son arme pointée, prête à tuer. Une surprise attend le public français avec l'apparition de Nabilla derrière les barreaux, ceux de la prison de Litchfield. Il y en a une que l'on ne verra en revanche plus : Poussey, décédée dans l'avant-dernier épisode sous le poids d'un gardien.