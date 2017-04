publié le 13/04/2017 à 20:43

Lors de la Star Wars Celebration 2017, le plus grand rassemblement de fans de Star Wars, qui se déroule à Orlando (Floride), George Lucas, le père fondateur de la saga, a tenu à saluer la mémoire de Carrie Fisher. La célèbre actrice qui interprétait la princesse Leia, est décédée brutalement le 27 décembre dernier, à la suite de complications dues à une crise cardiaque. Un hommage qui a ému le public. De nombreux spectateurs n'ont pas hésité à brandir des sabres laser à la fin du discours.



"Elle était une princesse, une sénatrice (...) elle était la chef et menait sa propre guerre", a commencé le réalisateur de 72 ans, invité exceptionnel de cette "SWC" marquée par les 40 ans de la naissance de Star Wars et la disparation de Carrie Fisher. George Lucas n'a pas manqué de rappeler toutes les qualités l'actrice, qu'il a rencontré pour le casting d'Un nouvel espoir.

Carrie Fisher restera pour toujours la princesse qui a pris les commandes. George Lucas Partager la citation





"Il n'y a pas beaucoup de personnes comme Carrie Fisher. Une sur 1 million en fait. Elle était parfaite dans le rôle de Leia, elle était même la plus forte du groupe qu'elle portait brillamment", a-t-il poursuivi. Une belle anecdote qui n'a pas manqué de toucher l'assistance. "Carrie Fisher restera pour toujours la princesse qui a pris les commandes. Nous l'aimerons toujours", a-t-il conclu.

Bille Lourd la fille de Carrie Fisher arrive sur scène

Peu après, Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, a également rendu hommage à sa mère. Pour l'occasion, la jeune femme portait une robe blanche similaire au costume de la princesse Leia dans Un nouvel espoir. "Ma mère ne savait jamais où s'arrêtait Leia et où commençait Carrie Fisher", en référence à la bipolarité dont souffrait l'actrice. Après un silence, Bille Lourd, qui a fait une apparition dans Star Wars 7 au côté de sa mère et qui le sera aussi dans Star Wars 8 a ensuite récité le célèbre message de Leia adressé à Obi-Wan Kenobi dans Star Wars 4 qui se termine par : "Au secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir".