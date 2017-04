et Lucie Valais

publié le 14/04/2017 à 11:23

Des frissons, une larme à l’œil, la Star Wars Celebration a débuté jeudi 13 avril. Au programme, un incroyable casting était réuni sur scène, à Orlando, devant les 3.000 privilégiés qui ont pu assister au coup d'envoi de ce 40ème anniversaire. On attendait l'arrivée sur scène des figures marquantes des 7 films sortis à ce jour, mais, premier coup de tonnerre, George Lucas, l'inventeur de La Guerre des Étoiles en personne, lui dont les apparitions en public sont si rares, arrive ! Le réalisateur a raconté la genèse de cette épopée imaginée au début des années 70.



"Je voulais faire un film d'action un peu comme ceux du samedi soir que je regardais quand j'étais enfant, mais en y ajoutant un propos mythologique et psychologique. En fait, c'est une histoire pour enfant", a expliqué George Lucas. Et de conclure : "Ma fierté a toujours été la réaction des fans, c'est pour eux que j'ai fait tout ça".

Harrison Ford, celui que l'on attendait pas

On nous avait annoncé Mark Hamill alias Luke Skywalker, mais aussi Anthony Daniels (C-3PO), Peter Mayhew (Chewbacca) ou encore Hayden Christensen (Dark Vador jeune)... Tous étaient bien là. Celui que personne n'attendait, Han Solo en personne, Harrison Ford, qui ne participe d'habitude jamais à ce genre d'événement, avait également fait le déplacement à Orlando, revenant notamment sur l'incroyable longévité de Star Wars.

Vous pouvez réunir le plus beau casting du monde, mais il faut vraiment une histoire à raconter. Harrison Ford Partager la citation





"Vous pouvez réunir le plus beau casting du monde, mais il faut vraiment une histoire à raconter. Et celle que nous avions était plus que profonde, elle était pleine d'émotions, de conflits, une brillante création d'une mythologie qui n'a cessé de susciter l'intérêt depuis 40 ans. Il ne fallait surtout pas rater l'occasion", a confié Harrison Ford.

Le souvenir de Carrie Fisher, au cœur de la galaxie "Star Wars"

> A Tribute To Carrie Fisher Durée : | Date : 14/04/2017

À peine le discours de l'acteur terminé qu'un immense rideau s'est levé au fond de la scène, laissant retentir les mythiques premières notes de la célèbre musique du générique de Star Wars. John Williams, le compositeur historique de la bande-originale de la saga, accompagné d'un orchestre philharmonique, a rejoué tous les thèmes de La Guerre des Étoiles, pour saluer la mémoire de Carrie Fisher, disparue en décembre dernier. Mark Hamill rendra d'ailleurs un hommage solennel à l'actrice ce vendredi 14 avril.



Son visage devrait apparaître sur l'écran du centre de convention, vers 18h en France, quand sera dévoilée, logiquement, la toute première bande-annonce du huitième épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi, dont la sortie est attendue en décembre prochain. Quelque chose nous dit que les larmes, les frissons et autres émotions sont loin d'être finies.