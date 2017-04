publié le 14/04/2017 à 16:45

40 ans de Star Wars, cela se fête dignement. Pour l'occasion, le casting de la saga s'est donné rendez-vous jeudi 13 avril sur la scène de la Star Wars Celebration à Orlando en Floride. Cette première conférence, dédiée aux 40 ans de la saga, qui a démarré le 12 avril 1977 avec un comics, a fait le plein de nostalgie. Les fans qui ont pu retrouver le réalisateur George Lucas, mais aussi Mark Hamill (Luke Skywalker) Harrison Ford (Han Solo), mais aussi Hayden Christensen (Anakin Skywalker) et Ian McDiarmid (l'Empereur).



Un grand moment inédit pour faire vibrer les millions de fans à travers le monde, puisque ce premier panel était retransmis en direct. Plus encore, pendant cette heure, on a pu apprendre de nombreuses anecdotes sur les tournages des épisodes et les castings. Par exemple, George Lucas a confié qu'il avait recruté Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker car "il est plus petit que lui". Quant à Harrison Ford, c'est avec des trémolos dans la voix qu'il a remercié George Lucas de lui avoir donné le rôle de Han Solo.

Le retour du jeune Dark Vador, Hayden Christensen

Deux acteurs de la prélogie (épisodes 1,2 et 3) ont aussi fait une apparition vidéo pendant le panel. D'abord Liam Neeson, l'interprète de Qui-Gon Jinn dans La Menace Fantôme (épisode 1) qui a déclaré aux fans "Que la Force soit avec vous pour toujours". Peu après, c'est Samuel L. Jackson, le maître Jedi Mace Windu dans les épisodes 1,2 et 3 qui a fait parvenir un message : "Mace Windu attend son retour au cinéma ! À très bientôt !", sous les applaudissements du public. Son personnage disparaît dans La Revanche des Sith, à cause d'Anakin Skywalker, incarné par Hayden Christensen. Ce dernier a confié qu'il n'arrêtait pas de "faire les bruitages des sabres laser" pendant le tournage des films.

George Lucas raconte une anecdote sur Chewbacca

Autre grand moment : l'arrivée de Billy Dee Williams (Lando Calrissian), C-3PO (Anthony Daniels) et Peter Mayhew (Chewbacca) sur la scène. Les trois acteurs ont montré une belle émotion en évoquant la galaxie Star Wars. George Lucas a tenu à expliquer qu'il avait imaginé le rôle de Chewbacca avec son chien, qui était "très grand" et qu'il asseyait sur son siège avant de la voiture. "Je me suis dit que ce serait un bon personnage pour l'aventure". Et Chewbacca est ainsi né et est devenu le plus fidèle compagnon de Han Solo.