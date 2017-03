La Belle et la Bête - Rencontre avec le Réalisateur

publié le 22/03/2017 à 18:47

La Belle et la Bête revient en salles mercredi 22 mars. Une nouvelle version d'un conte déjà adapté de nombreuses fois, réalisée cette fois par Bill Condon (Twillight, Le Cinquième pouvoir). Le film "live-action" La Belle et La Bête charme par son réalisme, la qualité de ses chansons. Toutefois, cette énième adaptation n'est pas un simple copié-collé du Disney de 1991. Le réalisateur du nouveau film de la maison mère de Mickey s'est offert quelques libertés par rapport à l'histoire originale, comme le cinéaste le confie au micro de RTL.fr



Car ce dont le monde entier parle, c'est une courte scène, à la fin du film. Le Fou, bien que vouant déjà une admiration sans bornes à Gaston dans l'histoire originale, fait son coming-out dans cette nouvelle adaptation. "Un jour, il veut être Gaston et le lendemain, il veut Gaston", explique Bill Condon, interviewé par RTL.

"C'est la première fois (dans un Disney), je ne voulais pas l'abandonner [cette scène]", confie le réalisateur qui se dit "très fier" de ce "moment gay". Un passage rapide - et drôle - qui a valu au film d'être censuré en Alabama aux États-Unis et interdit aux moins de 16 ans en Russie. Après l'annonce de la suppression pure et simple de la scène en Malaisie, le film sera finalement interdit aux moins de 13 ans.