publié le 02/02/2017 à 19:28

La galaxie n'en finit plus de vibrer, à quelques mois de la sortie de Star Wars 8. Depuis que son titre officiel, The Last Jedi, a été dévoilé, tout le monde se demande qui pourrait bien être ce fameux dernier Jedi et si le titre gardera sa couleur rouge, inhabituelle, lors de son arrivée dans les salles, le 15 décembre prochain. Chaque information concernant le film le plus attendu de l'année constitue donc un petit événement.



Et c'est un secret de fabrication de Star Wars 8 qui vient d'être révélé. Son réalisateur, Rian Johson, a dévoilé dans un entretien à Empire la liste des films qui ont influencé son travail. L'Américain a évoqué Un homme de fer d'Henry King, Trois samouraïs hors-la-loi d'Hideo Gosha et La Main au collet d'Alfred Hitchcock. Le réalisateur de Looper, qui a également travaillé sur plusieurs épisodes de Breaking Bad, s'est donc inspiré d'un film de guerre, un drame et un policier. Une révélation qui n'est pas anodine. Elle peut en effet nous permettre d'imaginer les contours et la teneur de The Last Jedi. Penchons-nous donc un peu plus en détails sur ces trois films !

1. "Un homme de fer", film de guerre d'Henry King

> Un Homme de fer ( bande annonce VF )

Un homme de fer est un de film de guerre sorti en 1949. Le réalisateur Henry King signe ici un classique de l'époque où les spectateurs découvrent l'histoire des pilotes de la Huitième Air Force, en pleine Seconde Guerre mondiale, lorsque les Nazis bombardaient l'Angleterre. Si le film fait la part belle aux scènes de combats dans les airs, il montre surtout les souffrances psychologiques des officiers, qui envoyaient leurs hommes en mission et, donc, vers une mort certaine.

"Un homme de fer a été d'une grande importance pour Star Wars : The Last Jedi, un film qui m'a inspiré pour l'atmosphère et l'aspect du combat aérien, ainsi que pour la dynamique entre les pilotes", a expliqué Rian Johnson à Empire. Les batailles de vaisseaux spatiaux font partie de l'ADN de Star Wars. S'inspirer d'un tel film de guerre peut donc être vu comme la promesse de combats épiques et de scènes de haut vol, comme les précédents épisodes ont pu nous en offrir. On peut facilement imaginer de nouveaux combats entre la Résistance et le Premier Ordre et, pourquoi pas, une nouvelle séquence de Rey aux commandes du Faucon Millenium, le vaisseau de Han Solo.

2. "Trois Samouraïs hors-la-loi", drame japonais de Hideo Gosha

> Three Outlaw Samurai - Trailer

Hideo Gosha sort Les Trois Samouraïs-hors-la-loi en 1964. Il s'agit de son premier film, celui qui lui permet de d'accéder à la gloire. Il y joue avec les codes du chambara, le genre cinématographique japonais des batailles de sabres, notamment. Ces trois héros sont, comme le titre l'indique, des marginaux. Les Trois Samouraïs-hors-la-loi met en scène des hommes qui viennent en aide à des paysans, révoltés contre leur seigneur qui les laissent dans la misère. Le film repose surtout sur les combats de sabres japonais.



Ce film aura donc inspiré la scénographie des combats au sabre laser, mais pas seulement. "Pour ce qui est des Trois Samouraïs hors-la-loi, c'était une influence pour l'atmosphère du combat à l'épée et pour le sentiment général de divertissement 'pulp'", a précisé Rian Johnson. Le 'pulp' est un genre à part entière qui généralement se traduit par un héros, des méchants très méchants, des artefacts magiques et de l'action. Ce Star Wars aurait donc vocation à nous divertir ! Une bonne nouvelle alors que la rumeur de la mort prochaine de Luke Skywalker a été évoquée à plusieurs reprises ces derniers mois.

3. "La Main au collet", policier d'Alfred Hitchcock

> La Main Au Collet - Bande Annonce

Pour finir ce trio d'influences du 7e art, Rian Johnson a choisi La Main au collet, d'Alfred Hitchcock, avec les célèbres Grace Kelly et Cary Grant. Loin des combats au sabre japonais et la Seconde Guerre mondiale, ce film policier se déroule sur la Côte d'Azur. Cary Grant y incarne un ancien cambrioleur accusé à tort d'une série de vols. Il semblerait qu'une milliardaire et sa fille (Grace Kelly) soient les coupables idéales. C'est sans compter sur l'attirance de cette dernière pour le gentleman ex-cambrioleur.



Vous avez du mal à voir le rapport avec Star Wars dans cette histoire ? Pour Rian Jonhson, il y en a pourtant un : "La Main au collet était un film génial à revoir, pour son échelle et sa grandeur romantiques". Et oui, vous avez bien lu. Il y aura de la romance dans ce prochain épisode ! Reste à savoir s'il s'agira de Rey et Finn, ou de l'ex-Stormtrooper avec Poe Dameron, comme le suggéraient certaines rumeurs.