publié le 19/08/2017 à 11:52

"La mort est l'ennemi" pour l'épisode 6 de Game of Thrones. S'il a fuité sur la Toile après voir été diffusé par erreur par HBO Espagne bien avant sa date officielle, HBO a tenu à publier les photos de nos héros. De Winterfell au territoire hostile derrière le Mur, sans oublier Dragonstone, les yeux des spectateurs n'en reviendront pas. Il faut dire que la tension est de plus en plus forte : c'est l'avant-dernier épisode de la saison 7, avant-dernière saison de la série qui s'arrêtera en 2018-2019. En attendant, le public s'apprête à vivre la mission suicide de Jon Snow et ses compagnons pour récupérer un Marcheur Blanc. Attention, spoilers !





Jon Snow va réaliser l'une des mission les plus dangereuses de son existence. Accompagné de Thoros de Myr, Gendry, Jorah, Tormung, Le Limier, Beric Dondarrion, le Roi du Nord devra se rendre derrière le Mur à la recherche des Marcheurs Blancs. Ils devront ensuite en capturer un pour le présenter à Cersei et la convaincre de rejoindre leur lutte. Mais, comme on s'en doute, la mission aussi noble soit-elle reste aussi suicidaire...

Les photos de HBO nous dévoilent cette équipe inédite, en pleine marche derrière le Mur puis prisonniers d'une tempête de neige, épées à la main...

Daenerys et Tyrion proche du conflit ?

Depuis l'épisode 4, la relation entre Daenerys et Tyrion Lannister a changé. Elle commence à douter de la loyauté du cadet des Lannister, qui craint qu'elle ne devienne aussi sanguinaire que son père, le Roi Fou. Dans l'épisode 4, Daenerys fait brûler vif Randyll Tarly et son fils Dickon qui refusent de se prosterner devant elle. Une réaction impulsive, qui n'est pas non plus du goût de Varys, ancien conseiller du Roi Fou...

Reste à savoir si Tyrion et Daenerys réussiront à de nouveau s'entendre. Le cadet des Lannister a montré depuis le début de la saison 7 qu'il est le personnage le plus raisonné et raisonnable de Westeros et ce serait une "folie" de Daenerys de s'en priver.



Sur la dernière photo qui se déroule à Dragonstone, on aperçoit Daenerys en manteau blanc, aux côtés de ses dragons. Décide-t-elle de se rendre aussi au-delà du Mur pour sauver Jon ? Ou vole-t-elle à Castral Roc pour porter secours à ses Immaculés encerclés par la flotte d'Euron Greyjoy ? Le doute subsiste, même si la tenue blanc-neige de la Mère des Dragons est un indice à lui seul.

Les sœurs Stark vont-elles se réconcilier ?

Rien ne va plus à Winterfell. Les seigneurs du Nord commencent à s'impatienter après le départ de Jon Snow pour le Sud, et Arya et Sansa Stark sont en froid. Après des retrouvailles chaleureuses dans l'épisode 4, Arya se détache de sa sœur aînée lorsqu'elle entend qu'elle ne défend pas leur frère face aux seigneurs du Nord. La cadette des Stark, devenue une redoutable meurtrière, cherche à venger les siens par tous les moyens, tandis que Sansa essaye de garder le Nord uni.



Littlefinger profite alors de la situation pour attiser les tensions et cache sous son lit une lettre de Sansa (de la saison 1) exhortant Robb Stark de se soumettre à Joffrey Baratheon, alors que leur père a été emprisonné. Reste à savoir ce qu'Arya compte faire de la lettre et si tout n'est pas perdu entre les deux sœurs.