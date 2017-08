publié le 14/08/2017 à 14:52

Qui dit "détails cachés" dit spoilers. Nous vous invitons donc à regarder l'épisode 5 de la saison 7 de Game of Thrones, Eastwatch, afin d'éviter toutes déconvenues parfaitement désagréables.



L'épisode 5 de Game of Thrones fait monter en puissance la saison 7. Il a permis à Gendry de revenir dans l'aventure après une absence de trois saisons, Jon Snow de créer une alliance inédite avec la Fraternité Sans Bannière, Jorah Mormont guéri de la Grisécaille et à Cersei d'annoncer sa grossesse à Jaime. À Winterfell, les retrouvailles entre Sansa et Arya étaient de courte durée, tandis qu'à Dragonstone, Daenerys choisit de faire confiance à Jon Snow qui part à Eastwatch, une forteresse de la Garde de Nuit qui protège le Mur à l'Est.

Des éléments de l'intrigue qui ont de quoi marquer les téléspectateurs, après l'attaque de Daenerys avec Drogon contre l'armée des Lannister et des Tarly dans l'épisode 4. Mais, Eastwatch possède aussi des détails clefs qui ont pu passer inaperçus.

1. La découverte de Gilly sur Rhaegar Targaryen

Sam et Gilly dans la Citadelle Crédit : Helen Sloan / HBO

Dans la Citadelle, Sam et sa compagne Gilly épluchent les vieux manuscrits pour découvrir comment arrêter les Marcheurs Blancs. Sam complètement abattu après son entrevue avec les Mestres, qui refusent de croire Bran qui les prévient de l'attaque des zombies, écoute d'une oreille peu attentive que ce lui lit Gilly. Elle est plongée dans les registres que tenaient le Grand Septon Maynard, dirigeant et responsable du culte et de la religion dans le Royaume. Si au départ, elle lui explique que le grand homme a noté toutes les marches de la Citadelle et combien de fois il allait à la selle, elle lui demande ensuite ce que veut dire "répudié".



Agacé, Sam lui explique qu'il s'agit de la fin d'un mariage. Gilly lui parle alors d'un extrait de texte stipulant que Rhaegar Targaryen (le frère de Daenerys) a répudié sa première femme (Elia Martell) et que Maynard l'a marié en secret avec une femme non-identifiée. N'en tenant plus, Sam la coupe dans cette extraordinaire découverte et décide de quitter la Citadelle.



Sauf que cet extrait de mariage confirme la théorie des origines de Jon Snow. Il est bien le fils de Lyanna Stark (sœur de Ned Stark) et Rhaegar Targaryen, qui se sont unis en secret. La jeune femme n'a donc pas été enlevée par le frère de Daenerys comme l'histoire de Westeros le raconte, mais bien amoureuse du fils du Roi Fou. Jon Snow n'est donc pas le bâtard du couple, mais bien un héritier légitime des maisons Targaryen et Stark.

2. La lettre de Sansa Stark trouvée par Arya

À Winterfell, Arya a décidé d'espionner Peter Baelish qui n'est plus à un complot près. La cadette des Stark parvient à surprendre une conversation où le mestre Wolkan remet à Littlefinfer un parchemin dont il n'existe aucune copie. "Lady Stark vous remercie", termine Baelish lors de cet entretien secret. Une fois parti, Arya se faufile dans sa chambre à la recherche du précieux papier qu'elle trouve sous le lit.

Un extrait de la lettre trouvée par Arya Crédit : capture d'écran OCS

C'est une lettre que Sansa avait envoyé à son frère Robb dans la saison 1. Sous la pression de Cersei qui la retenait prisonnière à Port-Réal (mais Arya l'ignore), la nouvelle Lady Stark expliquait à Robb que leur père avait été arrêté pour trahison (il venait de découvrir que Jaime était le père des enfants de Cersei) après la mort de Robert Baratheon à la chasse et qu'il avait été emprisonné. Sansa demandait alors à Robb de se rendre à Port-Réal pour prêter allégeance à Joffrey, le nouveau roi. Tout ce stratagème avait été soufflé par Littlefinger à Cersei, pour éviter la mort de Sansa.



> Cersei threatens Sansa

Cette découverte devrait ajouter des tensions entre les deux sœurs et nul doute que Littlefinger a fait exprès de la cacher comme on voit son sourire lorsqu'il observe Arya sortie de sa chance. Il devrait réussir à tirer parti de cette situation, et caché dans un lieu sûr le véritable parchemin que lui a remis le Mestre Wolkman.

3. Jenny de Vieilles-Pierres

Lors de son entretien avec les mestres à la Citadelle, Sam est ridiculisé par les savants. Mais, entre deux rires, ils parlent d'une certaine Jenny Vieilles-Pierres qui prétendait être une Enfant de la Forêt. Les Enfants de la Forêt , peuples des bois vivaient en harmonie avec la nature, des années avant l'arrivée des Premiers Hommes à Westeros. Ils ont d'ailleurs créé les Marcheurs Blancs pour attaquer les envahisseurs, avant de les rejoindre pour combattre les zombies des glaces.



Quant à Jenny de Vieilles-Pierres, elle était la femme de Duncan Targaryen, l'oncle de Daenerys. Jenny était amie avec une sorcière des bois, qui avait annoncé que le Prince promis (la légende d'Azor Ahai) naîtrait de la lignée des Targaryen conçue par Rhaella et Aerys II Targaryen. Rhaegar, Viserys et Daenerys sont leurs héritiers. Missandei fait d'ailleurs remarquer dans l'épisode 3 que la légende peut parler d'une Princesse : Daenerys pourrait être l'élue, comme Jon Snow.

4. La potion de Cersei

Avant son deuxième entretien avec Jaime, Cersei est en compagnie de Qybrun, le mester et "savant fou" de la capitale. C'est lui qui a réussi à ramener à la vie La Montagne après son combat contre Oberynn Martell. Il a aussi été radié de l'Ordre des mestre pour ses expériences sur des mourants pour soigner la maladie. Dans l'épisode 5, il demande à Cersei si elle désire une potion qu'elle refuse. Est-ce un médicament pour soigner ses nausées de grossesse ? L'aider à dormir ? Ou un futur poison pour se venger de Bronn, qui a permis à Tyrion d'entrer dans Port-Réal pour rencontrer Jaime ? Ou une potion pour empoisonner les flèches meurtrières pour les dragons ? Le mystère est entier. Cersei n'en parle même pas à son frère et amant, et cela voudrait bien dire que le mestre et la reine préparent quelque chose.

5. L'oeil de Drogon au contact de la main de Jon Snow

L'oeil de Drogon change au contact de Jon Snow Crédit : capture d'écran OCS

Sur Dragonstone, Jon Snow parvient à toucher Drogon. Juste avant ce geste symbolique, qui prouve qu'il est bien un Targaryen, Drogon renifle le roi du Nord. Et là, sa pupille se met à bouger très rapidement et s'élargit. Comme s'il devenait moins "agressif" (des trois dragons, Drogon a été le plus téméraire) ou qu'il reconnaissait Jon Snow comme son maître. D'après la légende, les trois dragons peuvent être chevauchés par trois Targaryen. Jon pourrait donc être ce nouveau "cavalier" des airs. En regardant de très près, on pourrait distinguer la forme d'un loup blanc dans l’œil de Drogon ou du Roi de la Nuit, comme cela avait été le cas sur les premiers posters de la saison 7. L'héritage de Jon Snow, le feu et la glace, se reflètent alors dans ses yeux.

6. La référence de Sam à son père Randyll

Avant de quitter la Citadelle, bien décidé à prendre son destin en mains, Sam déclare à Gilly : "J'en ai marre de lire les exploits d'hommes meilleurs que moi". Une phrase que son père Randyll Tarly lui a déclaré dans la saison précédente, lorsque Sam rentre chez lui en compagnie de Gilly. Le chef de famille n'est pas tendre avec son fils, dont il se moque et rabaisse. "Je pensais que la Garde Nuit t'aurait transformé en homme, ou au moins ce qui y ressemble. Tu es resté doux et gros, le nez plongé dans les livres et à passer ta vie à lire les exploits d'hommes meilleurs que toi". Ces mots n'ont pas été oubliés par le héros.