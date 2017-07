La relation entre Littlefinger et Sansa Stark a toujours été ambiguë

08/07/2017

Que va-t-il arriver à Sansa ? C'est l'une des questions qui brûlent les lèvres des fans de Game of Thrones, alors que la saison 7 se rapproche à grands pas. Car depuis le début de la série, la fille aînée de la famille Stark a connu le pire, devant survivre face aux Lannister, épousant Tyrion contre son gré avant l'horrible Ramsay Bolton.



Ce dernier l'a traumatisé à de nombreuses reprises durant leur court mais douloureux mariage. Alors que la jeune femme a retrouvé son frère Jon Snow et laissé son bourreau dévoré par ses propres chiens, les fans espèrent que le sort ne s'acharnera pas davantage sur elle maintenant qu'elle peut connaître un peu de répit.

Mais c'est sans compter sur sa relation ambiguë avec le sournois Littlefinger. Au cours des différentes saisons, le Lord Protecteur du Val n'a pas caché son attirance pour la jeune Stark. Déjà amoureux éconduit de sa mère, Catelyn Stark, il s'éprend alors de sa fille. Lors du dernier épisode de la saison 6, il finit même par lui avouer rêver prendre le trône de fer à ses côtés. Un mariage entre les deux personnages est donc une possibilité hautement envisageable, et ce pour quatre raisons.

1. Sansa et Littlefinger ont une relation ambiguë

Beaucoup d'amateurs de la série craignent déjà que les deux personnages scellent une union, la troisième pour la jeune Stark. Car si le spectateur est parfaitement conscient des nombreuses ruses et manipulations mises en place par Littlefinger pour obtenir le pouvoir, Sansa semble au contraire apprécier ce personnage vil mais charismatique.



Étrangement, elle le considère comme son protecteur et comme un homme de confiance, davantage que son frère, Jon. Ils ont d'ailleurs déjà échangé un surprenant baiser au cours de la saison 4.

Malgré tout, Sansa n'est pas dupe et n'a pas manqué de le remettre à sa place : elle lui en a profondément voulu de l'avoir laissé entre les mains de Ramsay Bolton, qui l'a violé à de nombreuses reprises.



Depuis, Baelish lui a fourni une armée conséquente qui lui a permis de mettre fin au règne sanguinaire du jeune Bolton, rentrant de nouveau dans les bonnes grâces de la jeune fille. Cette relation ambiguë pourrait préparer le terrain à une future union entre les deux personnages.

2. Un mariage pour prendre le Nord à Jon Snow

Son frère Jon Snow pourrait être la première victime de cette relation. À la fin de la sixième saison, Jon Snow devient Roi du Nord. Une décision qui déçoit profondément sa jeune sœur, qui espérait enfin obtenir le respect de son frère ainsi que la reconnaissance du rôle qu'elle a joué dans la reconquête de Winterfell. Lorsque Littlefinger lui avoue donc qu'il rêve de la voir prendre le trône de fer, il se positionne comme le seul à reconnaître à la fois son mérite, mais surtout sa valeur.

Ceci leur permettrait de se rapprocher, voire de comploter. Dans la dernière bande-annonce de la saison 7, on peut apercevoir Sansa, avancer face caméra, le regard déterminé sur ces paroles de Littlefinger : "Ne combat pas le Nord, ni le Sud. Combat toutes les batailles, partout. Garde toujours ça en tête."



La jeune Stark semble donc se positionner comme une fine stratège qui va se battre avec ses propres armes pour récupérer ce qui lui appartient, et possiblement donc les terres du Nord : elle est une Stark, et Littlefinger possède une armée considérable. Un mariage avec Peter Baelish serait un choix éminemment stratégique pour assurer le succès de cette entreprise.

3. Une union pour que les Stark restent à la tête du Nord

Une union pourrait également se faire afin de consolider le pouvoir des Stark au Nord. Car Jon possède une épine dans le pied qui peut remettre en question son règne : il n'est pas le bâtard de Ned Stark, comme tout le monde le pense, mais le fils de sa sœur, Lyanna.



Lorsque ses origines seront révélées, si elles le sont, l'ancien membre de la Garde pourrait perdre sa légitimité durement acquise : beaucoup l'ont rejoint car il est le fils de son père. Qui d'autre serait plus légitime à reprendre le trône du Nord que Sansa, la fille aînée de la famille Stark ?

Les mariages sont monnaies courantes pour conclure une alliance dans Game of Thrones : cette union leur permettrait de ne pas déstabiliser davantage le pouvoir des Stark, de s'assurer d'une importante armée et de garder la mainmise de la famille sur les terres du Nord.

4. Sansa subit un troisième mariage forcé

Autre possibilité, et pas des moindres : Sansa pourrait une nouvelle fois subir un mariage forcé. Les révélations concernant Jon Snow pourraient permettre à Littlefinger de poursuivre sa folle ascension jusqu'au trône de Fer, s'assurant ainsi celui de Winterfell grâce à des fiançailles.



De telles manigances pourraient expliquer l'altercation entre Jon Snow et le lord Protecteur du Val dans l'une des bande-annonces. Ce qui est certain, c'est que Sansa Stark pourrait révéler un côté sombre inédit dans cette dernière saison, disponible dès le 17 juillet.