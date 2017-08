publié le 14/08/2017 à 08:34

Les Marcheurs Blancs sont de plus en plus proches... Et la fin de la saison 7 de Game of Thrones approche à grands pas. Il ne reste plus que deux épisodes pour savoir si Jon Snow parviendra à unir les familles de Westeros, surtout les Lannister et les Targaryen contre la menace du Roi de la Nuit.



Dans l'épisode 5, Eastwatch, le bâtard de Ned Stark forme une alliance inédite avec la Fraternité sans Bannière, Gendy et Jorah Mormont pour se rendre de l'autre côté du Mur. Ils doivent capturer un zombie des glaces et le présenter à Cersei et Daenerys afin de les convaincre.

Mais, le voyage sera périlleux comme le dévoile le teaser. Notre groupe de héros va devoir affronter une horde de Marcheurs Blancs toujours plus nombreux. Béric possède l'épée enflammée de la légende d'Azor Ahai (le Prince ou la Princesse choisi(e) qui pourra détruire une nouvelle fois les zombies des glaces) et on aperçoit Jon Snow et Tormund courir, sûrement dans un mouvement de repli. Connaissant les batailles et le nombre de morts dans la série, il est probable que tous les hommes de Jon Snow ne survivent pas à celle-ci...

"Winter is here"

À Dragonstone, les tensions ont l'air de plus en plus vives entre Daenerys et Tyrion Lannister. Ce dernier a peur que la jeune femme devienne comme son père et brûle tous ses opposants. On entend aussi la voix d'Arya à Winterfell. Elle pourrait parler à Bran qui lui révélerait l'existence des Marcheurs Blancs... Face à sa sœur, il semblerait aussi que son opposition à Sansa soit de plus en plus forte. Surtout depuis que Littlefinger lui a laissé trouver la missive de son aînée envoyée à Robb Stark où elle lui demandait de se soumettre à Joffrey.

Enfin, le teaser s'achève sur de courtes séquences de la bataille qui opposera les vivants aux morts derrière le Mur. HBO continue d'augmenter la pression en ajoutant la légende : "L'hiver est là". Cet hiver que Ned Stark prédit depuis la saison 1 est de très mauvais augure pour la fin de la saison 7.