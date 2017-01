THÉORIE - Dans les livres, Lady Coeurdepierre est un personnage incontournable qui pourrait arriver dans la série grâce à Arya. Attention, spoilers !

Arya Stark aurait-elle une autre identité ? C'est l'une des théories qui fait de plus en plus de bruit dans la communauté Game of Thrones pour la prochaine saison. On sait que les scénaristes ne suivent pas les livres de George R.R.Martin à la lettre, et permettent aux scénarios de rebondir, lorsqu'ils "zappent" des personnages clefs. Ce serait le cas de Lady Coeurdepierre, Lady Stoneheart, une figure emblématique des livres que les fans attendent de pied ferme depuis plusieurs épisodes. Attention, spoilers !



On ne cessera de le dire : l'Hiver est encore loin... La saison 7 de Game of Thrones devrait (seulement) arriver cet été, mais en attendant, les fans ont le cerveau qui bouillonne sur la suite des aventures de nos héros de Westeros. Entre les rumeurs sur Bran et le Roi de la nuit, le destin de Jon Snow et Daenerys, s'ajoute maintenant une théorie sur Arya, la sœur cadette des Stark. Avide de vengeance depuis la disparition tragique de ses parents (qu'on n'est pas prêt d'oublier) dans les saisons 1 et 3, il se pourrait bien que cette "violence" cache en réalité un autre aspect de sa personnalité, lié au personnage de Lady Coeurdepierre dans les livres. Attention, après ce GIF c'est le plein de spoilers.

Qui est vraiment Lady Coeurdepierre ?

Pour ceux qui n'ont pas lu Game of Thrones, sachez que Lady Coeurdepierre est Catelyn Stark, en version zombie. Oui oui c'est possible de croiser un semblant de The Walking Dead à Westeros. En réalité, la mère de la maison de Winterfell revient à la vie grâce à la puissante magie de Béric Dondarrion, ami de Thoros de Myr et donc membre de La Fraternité Sans Bannières. Souvenez-vous, ce sont les hommes qui errent dans les bois. Leur leader, Thoros de Myr, possède la même magie que Mélisandre et a pu renaître de nombreuses fois grâce au Lord of the Light. Ce cher Béric décide donc de "ressusciter" Catelyn Stark.



Elle est alors entièrement vêtue de gris, a une voix bien rauque et cache ses marques de "zombification" sous un large capuchon. Elle n'a alors plus qu'une seule motivation : venger sa famille. Il y a deux ans, Lena Headey (Cersei Lannister) avait posté sur Instagram une photo d'un cœur formé avec des pierres. Les fans avaient cru y voir un spoiler du retour de Catelyn Stark. Mais, après six saisons, toujours aucun signe de la Mère vengeresse. Alors, en cherchant un peu plus, certains téléspectateurs ont trouvé beaucoup de similitudes entre la louve des Stark et sa cadette Arya !

Arya, l'incarnation de la vengeance des Stark

Depuis Les Noces Pourpres, Arya a établi une liste des personnes à tuer pour venger sa famille. Sachant que depuis son passage dans le temple du Dieu Multi-Face, elle peut changer d'apparence, la voilà devenue une redoutable tueuse. On en a d'ailleurs eu un aperçu à la fin de la saison 6, lorsqu'elle assassine Walder Frey, sous l'apparence d'une servante et qu'elle lui a même fait manger ses fils en quiche. Pour rappel, ce bonhomme était à l’origine du meurtre de Catelyn, Rob et Talisa, enceinte de Rob. Arya remplit la mission de sa mère sous la forme de Lady Coeurdepierre. Sans oublier que la jeune fille n'a aucun état d'âme, comme si elle avait perdu son cœur, ce qui serait un signe vers le surnom Coeurdepierre.



Enfin, Arya est prête pour se rendre à Westeros. Des premières photos de tournage font d'ailleurs penser à de possibles retrouvailles avec Jon Snow et Sansa à Winterfell. Ce qui permettrait ensuite à Arya de continuer seule (probablement), sa route vers Port-Réal pour continuer de rayer les noms sur sa liste, qui compte entre autres Cersei, et Jamie Lannister. La suite, on l'espère très vite !