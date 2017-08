publié le 17/08/2017 à 12:57

Décidément, c'est un mois d'août très difficile pour HBO. La chaîne américaine est la cible de hackers redoutables depuis plusieurs jours. Ils ont réussi à pirater des données personnelles et des tonnes de documents liés aux séries phares de la chaîne dont Game of Thrones. L'épisode 4 de la saison 7 avait ainsi fuité sur la Toile et dans la nuit du 15 août, HBO Espagne a diffusé par erreur l'épisode 6 plusieurs jours en avance. Il est donc désormais disponible sur les sites de téléchargements.



Mais, le "calvaire" numérique de HBO ne s'arrête pas là. Le média Variety vient de révéler que le compte Twitter et la page Facebook de la chaîne ont aussi été piratés dans la nuit du 16 août. OurMine, le groupe de hackers qui a pris les commandes des réseaux sociaux est bien connu pour ce genre d'action : ll a déjà sévit chez Marvel, Netflix et Google, comme le rappelle Variety.

Leurs actions sont "minimes", puisqu'OverMine cherche simplement à montrer qu'il est facile de pirater les réseaux sociaux de grands groupes et chaines.

Une faille de sécurité ?

Dans son message sur le compte Twitter de HBO, OverMine déclare : "Bonjour, c'est OverMine, on teste juste votre sécurité, équipe de HBO, contactez-nous s'il vous plaît pour l'améliorer". Variety rapporte aussi que le compte Twitter officiel de Game of Thrones a été piraté, mais HBO a rapidement supprimé les tweets. Selon Variety, il est peu probable que le groupe OverMine se soit coordonné avec les autres hackers qui ont mis la main sur les tonnes de données de la chaîne, fin juillet.

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight...this time to it's social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E — Andrew Wallenstein (@awallenstein) 17 août 2017

HBO n'a toujours pas commenté ces attaques, ni l'erreur de HBO Espagne sur l’épisode 6. Dans tous les cas, ils ne sont pas prêts d'oublier la diffusion de la saison 7 de Game of Thrones, ni cet été 2017.