publié le 07/08/2017 à 11:34

La famille Stark est en train de se réunir après des années. Après les retrouvailles de Sansa et Jon Snow dans la saison 6, puis de Sansa et Bran dans l'épisode 3 de la saison 7, c'est au tour d'un autre membre de la famille de Winterfell d'être de retour.



Les fans de Game of Thrones s'y attendaient, puisque cette nouvelle réunion de Stark était annoncée dans le teaser de l'épisode 4 intitulé The Spoils of War. Dans un entretien exclusif pour Entertainment Weekly, les deux interprètes des personnages Stark sont revenus sur ce moment tant attendu. Attention, spoilers.

C'est donc Arya Stark qui a réussi à rentrer à Winterfell après de nombreux périples et un passage à Braavos au temple du Dieu Multi-Face dans la saison 6. Des retrouvailles émouvantes, qui rappellent celles de Sansa et Jon Snow. Amies dans la vie, Maisie Williams (Arya) et Sophie Turner (Sansa) sont revenus sur les coulisses de cette scène. "Nous n'arrivions pas à garder notre sérieux. Nous sommes si proches et c'est difficile d'être professionnelles. J'étais nerveuse", commence Sophie Turner, qui sera d'ailleurs la star du prochain X-Men : Dark Phoenix au cinéma, en 2018.

Les sœurs Stark plus proches que jamais

"Cela nous a pris des heures pour être sérieuses (...) Mais, ça été difficile de rentrer dans mon personnage avec Sophie devant moi", poursuit Maisie Williams. Les deux actrices espèrent seulement que les fans ne vont pas les comparer comme c'était le cas dans la saison 1. À cette époque, Arya rêvait d'apprendre à se battre tandis que Sansa faisait pour être une parfaite lady.



Cette dernière est maintenant aux commandes de Winterfell en l'absence de Jon Snow et Arya est devenue une redoutable meurtrière. Toutes les deux ont eu un parcours très difficile avant d'en arriver là. Pourla suite de la saison 7, elles devront redoubler de vigilance face à Littlefinger, mais aussi être attentives aux visions de leur frère Bran, devenu la Corneille à trois yeux.