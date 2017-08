publié le 17/08/2017 à 13:10

Fans de Game of Thrones, soyez vigilants. En errant sur Twitter et Facebook comme à l'accoutumée, vous pourriez bien tomber par mégarde sur des révélations concernant la suite de la série, dont le prochain épisode est attendu sur HBO et OCS pour le 21 août. Car dans la nuit du 15 au 16 août, HBO Espagne a diffusé par erreur l'épisode 6 de la septième saison, intitulé Death is the Enemy. La chaîne ibérique a mis une heure avant de se rendre compte de son erreur, laissant le temps aux spectateurs de faire des captures d'écrans et d'enregistrer l'épisode, avant de le rendre disponible sur de nombreux sites de téléchargements.



Depuis cette diffusion malheureuse, beaucoup de fans aguerris de la série savent donc ce qui va se passer pour Jon Snow, Daenerys et Tyrion Lannister dans cet épisode très attendu. En naviguant sur Internet, les téléspectateurs peuvent donc malencontreusement tomber sur des spoilers, des informations majeures sur l'intrigue révélées avant que vous ne puissiez profiter de l'épisode.

Mais comment doivent donc faire les fans fidèles qui souhaitent attendre la diffusion officielle de l'épisode avant de le visionner, malgré les tentations et les informations qui pullulent sur la toile ? Voici un petit guide de survie pour tenir encore quatre jours dans l'ignorance.



Fuir les commentaires Facebook comme la peste

Depuis la diffusion malencontreuse de cet épisode, les internautes ayant visionné Death is the Enemy n'hésitent pas à laisser des indices sur l'épisode sur Facebook, voire de révéler de grosses informations. Lorsque vous voyez apparaître dans votre fil Facebook un article ayant trait de près ou de loin à Game of Thrones, n'hésitez pas à masquer les commentaires de l'article en cliquant sur "commentaires". C'est fastidieux, mais ça permet de se préserver de toute mauvaise surprise.

Si vous connaissez des amis fans de la saga qui ont tendance à s'épancher un peu trop sur le contenu des épisodes, n'hésitez pas à faire le ménage dans vos contacts et à masquer leurs contenus. Social Fixer, une extension compatible avec Chrome, Safari et Firefox permet également d'ajouter des options à Facebook et de filtrer les publications de ses amis.

Masquer les tags relatifs à l'épisode sur Twitter

Twitter est un vrai nid à spoilers. C'est sur ce réseau social que les utilisateurs réagissent après avoir vu un épisode de série. Mais heureusement, on peut sélectionner certains termes afin qu'ils n'apparaissent pas dans la timeline.



Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet "Paramètres et confidentialité" de votre compte Twitter. Il faut ensuite cliquer sur "Mot masqués", puis inscrire les mots et hashtags sur lesquels on ne souhaite pas tomber. Il est également possible de régler les paramètres en choisissant quels utilisateurs on souhaite masquer, ainsi que régler le temps de ce blocus : à tout jamais, pour 24 heures, 7 jours ou un mois.



Pour l'épisode 6, des mots spécifiques sont à masquer d'urgence : #GameOfThrones, #GOTS7, game, thrones, GOT, mais aussi #GoTS7e6, 6 de GOT ou tout simplement le chiffre "6", ce qui vous évitera toute surprise.



Des extensions pour se protéger d'Internet

Internet est une jungle et quelle que soit la page sur laquelle vous vous rendez, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire spoiler. Heureusement, Unspoiler existe. Cette extension disponible sur Google Chrome permet de bloquer les contenus qui comportent des mots-clés préalablement enregistrés. Il sera ainsi possible de naviguer sur Internet en toute tranquillité.

Déconnecter

C'est peut-être la solution la plus simple et la plus efficace pendant les vacances. Si vous pouvez survivre sans Internet ou les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous déconnecter purement et simplement et de profiter de la vie loin des nouvelles technologiques... jusqu'à la sortie officielle de l'épisode, le 21 août.