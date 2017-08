publié le 17/08/2017 à 08:07

Le fils prodigue est enfin de retour dans Game of Thrones. Après trois saisons à errer sur une barque et dans Port-Réal, on s'attendait à mieux, Gendry est revenu au cœur de l'intrigue dans l'épisode 5 de la saison 7, diffusé dimanche 13 août. Le forgeron le plus célèbre de Westeros se cachait à Culpucier, juste sous les yeux de la reine Cersei, où il fabriquait des épées pour les soldats des Lannister.



Bien décidé à venger son père, Gendry n'hésite pas à prendre les armes, ou plutôt le marteau, pour rejoindre Dragonstone aux côtés de Sir Davos et Tyrion Lannister. Il y rencontre Jon Snow avec lequel il se lie directement d'amitié, leurs deux pères ayant combattu ensemble contre les Targaryen. Bras dessus, bras dessous, ils partent ensemble au-delà du Mur afin de ramener un Marcheur Blanc à Cersei et espérer signer un armistice dans la guerre qui oppose les deux reines. Et si Gendry avait un plus grand rôle à jouer dans la guerre à venir ? Serait-il, lui aussi, un Targaryen ?

1. Il a des origines Targaryen

Gendry est le fils de Robert Baratheon et d'une mère inconnue, sans doute une "fille de taverne" comme il le répète. Une femme dont il n'a aucun souvenir, à part ses longs cheveux blonds et sa voix qui lui fredonnait des chansons. Certaines théories pensent que Cersei Lannister est en réalité mère et qu'il serait donc le seul enfant légitime du couple royal.Joffrey, Myrcella et Tommen étaient les enfants de Jaime.

Mais peu importe l'identité de la mère de Gendry, car son père est bien Robert, comme le souligne Jon Snow dans l'épisode 5 en lui disant qu'il ressemble à son père, "mais en plus mince". En regardant l'arbre généalogique de la famille Baratheon, on comprend que Gendry a pour arrière-arrière-grand-mère Rhaelle Targaryen, plus jeune fille d'Aegon V. Son ancêtre s'est mariée à Ormund Baratheon, arrière-grand-père de Robert.

2. Et si son père était Rhaegar ?

Et si l'origine Targaryen de Gendry remontait moins loin que son arrière-arrière-grand-mère ? Certains fans de Game of Thrones pensent en effet que son père n'est pas Robert Baratheon, mais Rhaegar Targaryen, le fils aîné du roi fou Aerys et grand frère de Daenerys. Pour appuyer cette théorie un peu folle, les amateurs de la saga littéraire affirment que Gendry est en réalité Aegon Targaryen, le deuxième fils d'Elia Martel et de Rhaegar Targaryen, qui a officiellement été assassiné en 281 pendant le Sac de Port-Réal par Ser Gregor Clegane, sur ordre de Tywin Lannister.



Certaines internautes pensent plutôt qu'Aegon a été caché dans Port-Réal avant le Sac, et pourquoi pas confié à maître Mott, l'un des meilleurs forgerons de la ville, où personne n'irait le chercher. Qui aurait décidé de cacher le garçonnet ? Ses parents probablement, sentant le danger arriver, auraient pu lui inventer une autre identité : Gendry, fils d'une fille de taverne", forgeron et bâtard.

3. Il a bien du sang Targaryen dans les veines

Gendry a donc du sang Targaryen qui coule dans ses veines, même infime. Dans les livres de George R.R. Martin, le sang Targaryen est réputé pour être assez dominant, tout comme le sang des Baratheon. La ressemblance entre Gendry et Robert pourrait laisser penser qu'il a plus de sang Baratheon que Targaryen, mais le jeune bâtard a une spécificité de son aïeule Targaryen : il ne craint pas la chaleur et peut manier du feu de dragon pour forger de l'acier Valyrien.

Sa parenté Targaryen en fait en tout cas le cousin, éloigné certes, mais cousin quand même, de Jon Snow et de Daenerys Targaryen. Maintenant qu'il a rejoint le premier dans sa lutte contre les Marcheurs Blancs, sera-t-il la dernière personne à chevaucher le troisième dragon ? Il semblerait que Westeros grouille de Targaryen qui s'ignorent, ce ne serait donc pas étonnant que Gendry en soit un aussi.