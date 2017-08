Tyrion Lannister et Daenerys face aux soldats des Lannister et des Tarly

Tyrion Lannister et Daenerys face aux soldats des Lannister et des Tarly Crédits : Macall. B Polay / HBO | Date :

Tyrion Lannister et Daenerys face aux soldats des Lannister et des Tarly

publié le 10/08/2017 à 13:00

La tension se fait de plus en plus forte à Westeros. La saison 7 de Game of Thrones arrive bientôt à sa fin et le temps presse avant l'attaque des Marcheurs Blancs... Quelques jours avant la diffusion de l'épisode 5, Eastwatch, HBO a dévoilé 8 nouvelles photos qui annoncent de nouveau un grand moment pour les fans.



Après la bataille de l'épisode 4 où Daenerys réduit en cendres l'armée des Lannister grâce à Dracarys, la chute de Jaime dans le lac et les retrouvailles de Bran, Arya et Sansa Stark, l'intrigue s'accélère. Attention, spoilers !

Parmi les nouvelles photos dévoilées, Daenerys se tient devant les soldats Lannister et Tarly, juste après la bataille de feu de The Spoils of War. Comme annoncé dans le teaser de l'épisode 5, la Mère des Dragons va leur "proposer" de se ranger à ses côtés ou de mourir. Tyrion Lannister essayera peut-être d'adoucir Khaleesi qui commence à rassembler à son père le Roi Fou, qui n'avait aucune pitié pour ses ennemis.

Tyrion Lannister va-t-il rester loyal à Daenerys ?

Cette scène sur le champ de bataille devrait être difficile pour Tyrion. Même s'il a quitté sa famille depuis de nombreux épisodes, il va devoir lutter pour ne pas secourir son frère Jaime, tombé dans le lac avec Bronn et éviter de regarder les cadavres calcinés des soldats Lannister. Nul doute que Tyrion ne laissera pas transparaître ses émotions. De retour à Dragonstone, il va s'entretenir avec Varys (et un pichet de vin), comme on le voit sur la photo. Un conciliabule contre Daenerys ? Ou Tyrion cherche-t-il simplement à soulager sa conscience ? Le mystère reste entier.



Jon Snow et Daenerys vont de nouveau s'entretenir sur la plage de Dragonstone. Jon semble prêt à partir avec sa fourrure de loup de nouveau sur son armure. Cela pourrait montrer que la Mère des Dragons l'a autorisé à rentrer à Winterfell. Mais, sous quelles conditions ? A-t-il vraiment décidé de ployer le genou devant elle ? Le Roi du Nord sait que l'armée des Morts se rapproche...

Sam continue ses recherches à la Citadelle

Dans l'épisode 3, Sam doit recopier de très vieux parchemins. Selon les théories en vogue, de nombreux internautes pensent qu'il découvrira un acte de mariage prouvant que Jon Snow n'est pas le fils de Ned Stark, ou d'autres informations sur les Marcheurs Blancs. Depuis le début de la saison 7, Sam a déjà montré qu'il était un atout indispensable pour Jon dans la lutte contre les zombies des glaces en lui annonçant que Dragonstone regorge de Verredragon.



À moins qu'il ne découvre la légende d'Azor Ahai, le prince ou la princesse de Feu qui pourrait détruire les Marcheurs Blancs grâce à son épée de feu. Il pourrait s'agir de Jon Snow ou de Daenerys Targaryen...





Quant à Cersei, elle continue sa reconquête de Westeros grâce à son alliance avec la Banque de Fer. Mais, lorsqu'elle apprendra que l'armée de Jaime a été attaquée par Daenerys, sa vengeance sera sans doute redoutable. Elle pourrait décider, par exemple, d'attaquer les Immaculés, coincés à Castral Roc, demander de l'aide à la Compagnie Dorée pour attaquer Dragonstone... Plus quelques jours avant d'en savoir plus.