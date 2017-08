publié le 04/08/2017 à 08:10

C'est peut-être le véritable héros de Game of Thrones. Moins bon à l'épée que Jon Snow ou les Gardes de la Nuit mais tout aussi valeureux, Samwell Tarly pourrait être le personnage de Westeros le plus important de la série. Au cours des précédentes saisons, Sam décide de quitter le Nord pour la Citadelle, immense lieu de savoir où il espère découvrir l'arme qui pourrait arrêter les Marcheurs Blancs dans leur conquête de Westeros. Attention, ce qui suit contient des spoilers sur l'épisode 3 de la saison 7.



La vie n'a pas été facile pour Sam depuis son arrivée à la Citadelle. Le jeune homme espérait se plonger dans de vieux ouvrages et devenir un érudit, mais il est affairé aux plus basses besognes. Il connaît néanmoins son moment de gloire lorsqu'il sauve Jorah Mormont du mal qui le ronge, la Grisécaille. Ce traitement étant interdit, Sam est puni par l'Archimestre : il doit alors recopier des centaines de vieux parchemins rongés par le temps et par les puces.

On se doute que cette punition, aussi fastidieuse soit-elle, sera forte en révélations. Le fidèle ami de Jon Snow découvrira très certainement des secrets bien gardés qui pourront, peut-être, sauver Westeros et bouleverser l'intrigue en profondeur.

1. Les origines de Jon Snow

C'est la question qui brûle les lèvres depuis le final époustouflant de la sixième saison : comment Jon Snow apprendra-t-il qu'il n'est pas le bâtard de Ned Stark, comme il l'a cru toute sa vie, mais le fils de Lyanna Stark et (très probablement) de Rhaegar Targaryen ? Au cours de sa tâche fastidieuse, Sam pourrait découvrir la vérité en tombant sur un document actant de l'union entre la sœur de Ned et le frère de Daenerys.

Ce dernier a enlevé Lyanna Stark, alors promise à Robert Baratheon. Ce kidnapping a provoqué la Rébellion de Robert et la chute des Targaryen. Durant leur fuite, Rhaegar et Lyanna se sont peut-être mariés et ont peut-être officialisé leur union par un contrat. Sam pourrait découvrir ce fameux document dans la pile de parchemins et faire le rapprochement sur les origines de son ami.



À moins qu'il ne tombe sur un acte de naissance de Jon Snow révélant qu'il n'est pas le fils de Ned Stark : un érudit de la Citadelle était peut-être présent à la naissance du garçon (Ned demande en effet si un maestre est là pour aider sa sœur) ? Une telle révélation prouverait définitivement la formule qui obsède les fans depuis le début de la série, selon laquelle R + L = J.

2. Des informations sur les Marcheurs Blancs ou sur le Mur

À l'origine, Sam est parti à la Citadelle afin d'en apprendre davantage sur les Marcheurs Blancs et sur la manière de les détruire. En épluchant les manuscrits que lui a laissés l'Archimestre, il pourrait découvrir comment les Marcheurs Blancs ont été repoussés au-delà du Mur, lorsque les premiers Hommes et les Enfants de la Forêts ont réussi à les retrancher au Nord. Il pourrait également découvrir comment le Verredragon est forgé, mais aussi d'autres manières de tuer les Marcheurs Blancs.

Il pourrait également en apprendre davantage sur le Mur, notamment sur sa construction (afin d'assurer de meilleures défenses) et sur la magie qui le façonne. Grâce à ces découvertes, il pourrait trouver un moyen de bloquer les Marcheurs Blancs dans leur redoutable ascension.

3. L'existence d'une corne de brume et d'un œuf de dragon

Dans les romans, on apprend que Euron Greyjoy, grand navigateur qui a sillonné les mers des Sept Royaumes, pourrait avoir fouillé et pillé les ruines de Valyria, ancienne capitale dirigée par les Seigneurs Dragons disparus aujourd'hui.



Le sanguinaire roi des Fers-nés pourrait avoir dérobé une corne de brume qui permet à son détenteur de contrôler des dragons, ainsi qu'un œuf de dragon. Une théorie de fans suggère qu'Euron Greyjoy aurait toujours en possession ces mystérieux artefacts et s'en servirait pour conclure un pacte avec le Roi de la Nuit et leur faire franchir le Mur. L’œuf de dragon, une fois éclot, deviendrait un dragon de glace, contrôlé par les Marcheurs Blancs, refroidissant tout sur son passage.

Samwell Tarly pourrait apprendre l'existence de cette corne de brume, ou de l’œuf de dragon de Valyria, ou encore le voyage mené par l'oncle de Theon et Yara. Si cette théorie s'avère exacte, il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne le découvre avant que ces éléments n'entrent en possession des Marcheurs Blancs. Si ce n'est pas déjà trop tard.