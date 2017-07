Et si Samwell Tarly était en réalité le vrai héros de Game of Thrones ? C'est l'une des théories en vogue pour la saison 7, très attendue par les fans pour le 16 juillet. Meilleur ami de Jon Snow, ancien membre de la Garde de Nuit, Sam est parti pour la Citadelle à VieilleVille avec Gilly sa compagne pour devenir Grand Mestre (un érudit). Encore absent des trailers épiques de la saison 7, il détiendrait en réalité la clef pour vaincre les Marcheurs Blancs et leur redoutable Roi de la nuit. Le dernier trailer de Game of Thrones est d'ailleurs sans appel, les véritables ennemis de ces prochains épisodes sont bien les Marcheurs Blancs.



Depuis de nombreux épisodes, Jon Snow ne cesse de mettre en garde la Garde de Nuit, les sauvageons et maintenant son armée du Nord contre ces zombies de glace. "Les siècles qui ont précédé, toutes les familles se sont battues ensemble contre leur ennemi commun malgré leurs différences. L'ennemi est réel", déclare-t-il dans la bande-annonce diffusée le 21 juin.

Mais, entre les guerres pour le Trône de Fer occupée par Cersei, les autres familles l'écouteront-ils ? Jon Snow pourra quand même, sans le savoir, compter sur Sam qui planche sur les plus vieux parchemins du royaume pour trouver une solution.



Dans la saison 4, alors que Sam et Gilly sont en pleine forêt, ils tombent nez à nez avec un Marcheur Blanc. Et notre Sam parvient à le tuer car il possède du Verredragon, trouvé lors d'une expédition au-delà du Mur. Cette roche volcanique a été créé par les Enfants de la Forêt (découverts dans la saison 6 avec Bran) pour combattre les zombies des glaces. Sam parvient ainsi à découvrir la première faiblesse des Marcheurs Blancs, un symbole fort qui laisse présager un destin de Grand Mestre notable pour le jeune homme. C'est une des raisons pour lesquelles il se rend à La Citadelle, pour en savoir plus sur le Verredragon, mais aussi l'acier valyrien qui peut tuer les Marcheurs Blancs.

John Bradley, l'interprète de Sam, a confirmé la théorie

John Bradley, l'interprète de Sam, a teasé un rôle important pour son héros lors d'un entretien pour IGN l'été dernier. "Je pense qu’il pourrait bien être la clef de la défaite des Marcheurs Blancs", a commencé l'acteur, avant d'expliquer qu"il "va se passer quelque chose pour lui" lors de son passage à VeilleVille. De quoi gonfler la théorie qui n'a pas faibli en un an d'attente pour la saison 7. Il faut dire que tous les plus grands livres savants de Westeros se trouve dans la bibliothèque de la Citadelle. Sam pourrai ainsi en savoir plus sur les Marcheurs Blancs, créés par les Enfants de la Forêt pour se protéger des Premiers Hommes. Mais aussi sur la famille de Jon Snow qui pourrait aussi sauver Westeros...

Il pourrait aussi découvrir les origines de Jon Snow

Cette photo de Sam et Gilly serait la clef d'une des intrigues de "Game of Thrones" Crédit : HBO

Lorsque HBO a dévoilé les premières images de la saison 7, un utilisateur du forum Reddit a réussi a zoomer sur le texte que lit Gilly. C'est un extrait d'une vieille légende qui parle d'Azor Ahai, descendant de Rhaegar Targaryen, le frère aîné de Daenerys et Viserys Targaryen, qui est aussi le "Guerrier de la Lumière" qui pourrait détruire les Marcheurs Blancs. Or, de nombreux indices prouvent que Jon Snow est la réincarnation d'Azor Ahai, entre autres parce qu'il est le fils de Rhaegar Targaryen. C'est Sam et Gilly qui feraient cette incroyable découverte qui pourrait ainsi sauver Westeros.



Une idée qui tient donc la route, renforcées par une photo de tournage postée par John Bradley en compagnie de Kit Harrington. Les deux amis devraient donc se retrouver à un moment et Sam devrait dévoiler la vérité à Jon Snow : qu'il peut tuer les Marcheurs Blancs, mais aussi qu'il a du sang Targaryen. L'attente devient de plus en plus difficile avant le 16 juillet.