Attention les yeux. Voici teaser de Game of Thrones qui dévoile quelques scènes de l'épisode 5 de la saison 7. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 4, nous vous conseillons fortement de le regarder avant de visionner cette vidéo. Il serait dommage de se faire spoiler, surtout que l'épisode 4 recèle de nombreuses scènes particulièrement épiques.



Pour ceux d'entre vous qui êtes à jour, voici un premier aperçu de l'épisode baptisé "Eastwatch". En français, ce nom se traduit par Fort-Levant. Il s'agit d'une forteresse qui, à l'instar de Château noir, surveille et protège le Mur. Mais sa position géographique est bien plus précaire que la résidence de la Garde de nuit. Située à l'extrême est du Mur, Fort-Levant garde un bord de la muraille de glace qui peut être aisément contourné par la côte.

Cette manœuvre devrait être opérée par l'armée des morts du Roi de la Nuit. Bran semble s'en assurer très directement en prenant le contrôle de l'esprit de corbeaux lâchés depuis Winterfell. Utilisant ses facultés de change-peau ("warg"), il devient le plus utile éclaireur des vivants. Bran voit ainsi l'armée de cadavres avancer vers Fort-Levant. Une vision qu'avait déjà eue le Limier dans les flammes, alors qu'il accompagnait Béric Danderrion et Thoros de Myr au début de la saison 7.

Immédiatement, Bran fait savoir à Jon Snow et Daenerys par un message que les Morts approchent. Davos lance d'ailleurs un inquiétant "de mauvaises choses arrivent" en écho au célèbre "l'hiver arrive" ("winter is coming"). Jon se fait donc insistant auprès de Daenerys manifestement de retour à Peyredragon après la bataille de l'épisode 4 : il faut agir rapidement.

Les vivants se chamaillent toujours...

Mais les vivants continuent de s'affronter entre eux. Le début du teaser montre en effet Daenerys juste après la bataille contre les armées Lannister parler aux survivants. Elle veut, comme les Puînés, les Immaculés et les Dothrakis avant eux, qu'ils joignent ses rangs. Elle pose une alternative à leur soumission : les flammes de ses dragons. Tyrion semble inquiet, tout comme Varys. Sans doute préféreraient-ils qu'elle offre plus que de simples menaces pour conquérir les esprits de ces soldats.



Dans le Donjon rouge de la capitale, Cersei s'entretient avec sa Main, Qyburn. Mise au courant de la déroute de ses armées, elle fait preuve d'une implacable résolution. "Peu importe ce qui se dresse sur notre chemin, nous le vaincrons", lance-t-elle. Réponse dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août.

