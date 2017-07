publié le 20/07/2017 à 12:04

À chaque nouvelle image, la plus anodine soit-elle, ce sont des kilomètres de théories et hypothèses qui peuplent internet. Game of Thrones est certainement l'une des séries qui passionnent le plus les foules. Après la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison, puis d'un trailer du deuxième, HBO qui produit la série a dévoilé six images issues du prochain volet, Stormborn, relayées par Hollywood Reporter.



L'une d'entre elles fait particulièrement écho au début de Game of Thrones. Une confrontation entre Lord Baelish, ou Littlefinger, et Jon Snow, rappelle l'altercation du premier avec Ned Stark dans les premières saisons. Ce dernier avait attrapé Littlefinger par le cou en le lançant contre le mûr. Un peu plus tard, on avait vu Lord Baelish tenir un couteau contre la gorge du père Stark.



Une relation conflictuelle qui va s'étendre sur la génération suivante ? Ce n'est pas exclu. Mais de cette discussion pourrait en réalité sortir enfin la vérité sur la véritable et mystérieuse identité de Jon Snow et pourquoi pas valider la théorie désormais répandue et acceptée qui imagine que le bâtard de la fratrie Stark serait en réalité le fils de la sœur de Ned Stark et du roi fou, Aerys II Targaryen. Et donc le demi-frère de la mère des dragons, Daenerys.



Les autres images ne révèlent pas grand chose de l'intrigue du prochain épisode, attendu pour le 24 juillet prochain. On suit Arya sur son cheval, Sansa à Winterfell, Jon Snow s'en va avec Sir Davos, Samwell Tarly dans sa bibliothèque et Daenerys qui est arrivée dans le château de Dragonstone.

> Stormborn: Game of Thrones Season 7 Episode 2: Preview (HBO)