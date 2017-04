publié le 02/04/2017 à 08:30

Le couple Cersei-Jaime Lannister est-il bel et bien fini ? Nicolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) l'a laissé entendre lors d'un entretien pour le site américain Daily Beast. L'acteur, qui avait déjà révélé un spoiler sur les jumeaux Lannister lors d'une précédente interview, s'est ensuite rattrapé dans sa nouvelle déclaration pour ne pas dire de trop. Il est revenu sur la relation complexe de son personnage avec sa sœur jumelle, dont il est l'amant depuis la saison 1. Mais après le final de la saison 6 où Jaime comprend que Cersei est liée au suicide de leur fils Tommen, plus rien ne sera comme avant. Attention la suite est remplie de potentiels spoilers !



"Jaime sait qu'aimer une personne comme sa sœur est une faiblesse. En plus, il y a d'autres prétendants. Enfin ce n'est pas vrai, mais Jaime doit aussi prendre la place de son père [Tywin Lannister, tué par Tyrion dans la saison 5 ]. Oh ! J'allais révéler un énorme spoiler et je me suis rattrapé juste avant", a déclaré Nicolaj Coster-Waldau au Daily Beast.

Une toute petite phrase, qui suffit à aiguiser la curiosité de la communauté Game of Thrones, toujours avide des moindres détails sur la saison 7 qui reprendra le 16 juillet prochain. Cersei est d’ailleurs l'un des personnages dont le retour est le plus attendu puisqu'elle est la première femme de la série à monter sur le Trône de Fer.



Qui pourrait être le nouvel homme de Cersei ?

Mais, Cersei s'est aussi attiré la haine de son frère et amant Jaime, qui la tient pour responsable de la mort de leur fils. La relation des jumeaux Lannister risque donc d'être explosive dans cette avant-dernière saison. Et avec la dernière révélation de Nicolaj Coster-Waldau, on peut se douter qu'un nouvel amant dans la vie de Cersei ne va pas arranger les choses. Qui pourrait donc conquérir le cœur de la reine ? On a du mal à croire Cersei capable de ressentir pareil sentiment pour une personne autre que ses enfants.

Mais, il ne faut pas oublier qu'elle est une stratège hors-pair, avide de pouvoir. Or, quoi de mieux qu'un mariage pour forger une alliance contre Daenerys Targaryen, prête à prendre le trône avec ses dragons et sa flotte armée grâce à Theon et Yara Greyjoy ? Pour le site de fans Winter is Coming, le seul prétendant possible serait Euron Greyjoy, l'oncle de Theon et Yara, qui a assassiné leur père pour reprendre le Trône de Sel de leur royaume.



Euron Greyjoy pourrait-il être le prétendant de Cersei ? Crédit : HBO

Euron Greyjoy aurait lui aussi bien besoin d'une alliance de compétition pour contrecarrer les plans de sa nièce et neveu qui se sont enfuis des îles de Fer, alors qu'il a été proclamé roi. Certes, il a annoncé dans l'épisode 5 qu'il voulait se marier avec Daenerys pour reconquérir le Trône de Fer, mais comme Theon et Yara, qu'il considère comme des traîtres, ont rejoint la Mother of Dragons, il peut choisir au final se marier avec Cersei. Le mystère reste entier et il faudra encore patienter pour découvrir si Nicolaj Coster-Waldau a bien spoiler ou non un morceau de l’intrigue de cette future saison.