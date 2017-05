publié le 24/05/2017 à 20:24

La "Great War" se prépare ! Deux mois après un premier extrait épique riche en indices sur la saison 7, la nouvelle bande-annonce de Game of Thrones est sortie. Une minute et trente secondes de frissons et d'images de combats qui annoncent une prochaine saison dantesque. La guerre se prépare et les tensions entre les différents camps sont à leur comble.



Pire encore : cette bande-annonce promet un affrontement violent entre les différentes familles de Westeros. Après les différentes manipulations et les couteaux dans le dos, la guerre est cette fois totale : les soldats sont armés jusqu'aux dents et s'affrontent, que ça soit sur la mer ou sur la terre.

Il faudra encore patienter jusqu'au 16 juillet (pour les États-Unis et le lendemain en France sur OCS) pour retrouver les personnages emblématiques de la saga de George R.R. Martin. Mais une chose est sûre, l'avant-dernière saison de Game of Thrones s'annonce pleine de promesses.





1. L'hiver est arrivé

Arya en route pour Winterfell Crédit : Capture d'écran Facebook

La prophétie s'est enfin accomplie. L'hiver est là. On peut en effet apercevoir Arya, en chemin vers Winterfell, en pleine forêt. Un élément anodin a priori, sauf qu'elle souffle de l'air froid. Si l'on n'a pas aperçu de Marcheurs Blancs dans cette bande-annonce, on peut supposer que comme l'hiver, ils ne vont pas tarder à arriver. On voit d'ailleurs le Mur s'ouvrir. Est-ce le Roi de la Nuit qui libère son armée vers Westeros, ou Jon Snow qui décide de partir en terre sauvage pour anéantir les Marcheurs Blancs ?



2. L'armée de Daenerys attaque Port-Réal

Les soldats de Port Réal affrontent ceux de Daenerys Crédit : Capture d'écran Facebook

"Quiconque se mettra en travers de notre chemin, nous les anéantirons". Cersei ne peut pas être plus claire. Elle se prépare à la guerre contre les soldats du Nord, les armées du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Sur son trône, la reine nouvellement nommée est prête à en découdre, et tout le monde n'en ressortira pas indemne. On voit cependant les soldats vêtus de noir de Daenerys affronter ceux de Port-Réal.



Mais cette bande-annonce ne révèle-t-elle pas également la défaite des Lannister ? Au détour de quelques images, on peut voir une main faire tomber sur un plan de bataille un pion représentant un lion, emblème de la maison de Cersei et Jaime. Preuve qu'ils seront battus à une bataille ?

3. Daenerys arrive à Dragonstone

Daenerys sur le trône de Dragonstone Crédit : Capture d'écran Facebook

C'est l'une des informations majeures dévoilées dans la bande-annonce. On aperçoit en effet Daenerys face à un immense château qui devrait être celui de Dragonstone, celui appartenant aux Targaryens avant que les Baratheon ne leur reprennent. La Mère des dragons semble ainsi renouer avec ses origines et récupérer cette propriété familiale.



On voit d'ailleurs l'héroïne s'installer sur le trône du château, s'affichant comme la digne héritière de ses ancêtres. Melisandre, bannie de Winterfell à la fin de la saison 6, y serait déjà, comme le montre une séquence avec la prêtresse rouge, observant l'arrivée de Daenerys et ses camarades du haut du château.

4. La Mère des dragons s'allie avec les Dothraki

Scène de bataille dans la nouvelle bande-annonce de "Game of Thrones" saison 7 Crédit : Capture d'écran Facebook

Les Dothraki, le premier peuple de Daenerys lorsqu'elle était mariée à Khal Drogo, font leur grand retour. On voit de nombreux guerriers à cheval s'élancer pour une bataille qui s'annonce épique. Quelques secondes après, on peut voir un dragon les survoler. On peut supposer que la mère des Dragons a rallié le peuple de son ancien époux. Mais pour lutter contre qui ? Le mystère reste pour le moment entier.



5. Jorah Mormont emprisonné et toujours malade

Une main décharnée et emprisonnée rappelle celle de Jorah Mormont Crédit : Capture d'écran Facebook

Emprisonné, Jorah Mormont a l'air bien mal en point. S'il s'était fait congédier par Daenerys pour soigner sa maladie de l'écaille grise, dans la saison 6, il semblerait qu'il ne soit toujours pas guéri. On aperçoit en effet une main décharnée passer à travers une porte de prison.



Nul doute qu'il s'agisse du déserteur fidèle à Daenerys. En voyant l'état de son avant-bras, on peut supposer que l'ancien chevalier ne survivra pas la saison 7, comme ce que semble avoir teasé son interprète Iain Glen.



6. Un affrontement entre Lord Baelish et Jon Snow

Jon Snow étrangle Littlefinger Crédit : Capture d'écran Facebook

Se battent-ils à cause d'une trahison, ou à cause de Sansa ? Jon Snow et Littlefinger en viennent en tout cas aux mains, et de manière très violente. On voit notamment le Roi du Nord maîtriser assez facilement Littlefinger, allant même jusqu'à l'étouffer de sa main. Cela pourrait être une simple menace ou une mise à mort de celui qui courtise sa jeune sœur depuis plusieurs saisons... À moins que Lord Baelish trahisse de nouveau Sansa et que Jon Snow cherche à la venger.

7. Une alliance entre les Greyjoy, Daenerys et Dorne

Ellaria Sand et Yara Greyjoy partagent un baiser passionné Crédit : Capture d'écran Facebook

"La grande guerre est là". Les alliances aussi. Lors d'une séquence courte mais lourde de sens, on peut voir Yara Greyjoyembrasser fougueusement Ellaria Sand, l'ex-épouse d'Oberyn. Une relation nouvelle qui entraînera sûrement un rapprochement avec la maison Greyjoy, et par extension avec la mère des Dragons, elle-même alliée avec la maison de Theon et Yara.



