publié le 20/07/2017 à 15:10

Sansa n'est plus la petite fille innocente et naïve des premières saisons de Game of Thrones. Après avoir survécu à Port-Royal face aux Lannister et avoir subi les pires horreurs lors de son mariage arrangé avec Ramsay Bolton, la jeune princesse de Winterfell n'entend plus se laisser faire et les fans l'ont bien remarqué. Certains s'inquiètent même que la jeune femme bascule du côté obscur en reproduisant le schéma de Cersei Lannister, reine de Westeros qui a longtemps côtoyé la jeune Stark dans les premières saisons.



Dans la sixième saison, la fille aînée de la famille Stark décide de se venger de Ramsay et mène, conjointement à Jon Snow, une attaque contre le bâtard Bolton. On lui doit même la victoire, puisqu'elle décide de faire secrètement appel aux troupes du Val menées par Littlefinger, alors que l'armée du Nord, dirigée par son demi-frère, se fait massacrer.

Malgré ses prouesses, le trône du Nord revient à Jon Snow, ce que la jeune femme semble trouver injuste. Sa colère ne semble pas retomber et plusieurs éléments tendent à montrer que Sansa risque de marcher sur les pas de la cruelle Cersei Lannister. Attention, spoilers.

Une ressemblance capillaire pointée par les fans

Les (nombreux) détails présents dans Game of Thrones ne sont pas laissés au hasard. Des fans ont pointé, à juste titre, le changement capillaire opéré par Sansa entre la sixième et la septième saison. Elle porte en effet la même coupe de cheveux que celle de Cersei Lannister dans les premières saisons, avant qu'elle ne se fasse raser le crâne par le Grand Moineau.



Auparavant, la jeune femme arborait de longues tresses ou des cheveux lâchés, maintenus en arrière par un chignon. Aujourd'hui, ses cheveux lui tombent sur les épaules, retenus par la même tresse que la Lionne de Westeros.

Same hair as Cersei. Same look as Cersei. I think Sansa has learnt from the best.. #GOTs7 pic.twitter.com/9jeypzOVab — Sansa Stark (@VengefulStark) 1 juin 2017

Sansa certainly "admires" Cersei. Sansa's hair this season matches Cersei from season 3. pic.twitter.com/fJmkhjgX4i — Mkbean (@mkbeanbuilds) 17 juillet 2017

Sophie Turner, l'actrice qui incarne la jeune Stark, a confirmé que cette nouvelle coiffure avait du sens dans une interview accordée à Refinery29 en juin : "Les cheveux de Sansa reflètent constamment les personnes dont elle apprend des choses. Elle les imite ou s'en inspire. Quand elle est prisonnière de Cersei, elle absorbe toutes ses techniques de manipulation et cela se reflète dans sa coiffure." Un élément qui est donc loin d'être anodin et pourrait symboliser le tournant que va prendre le personnage.

Une admiration sous-entendue pour la reine de Westeros

D'autres indices vont dans cette direction et montrent que Sansa a beaucoup appris de la Reine. Au point peut-être de reproduire certaines de ses actions.



Dans le premier épisode de la nouvelle saison, Sansa et Jon argumentent sur la manière de faire la guerre aux Marcheurs Blancs et de réunir le Nord. Alors que le roi du Nord est obnubilé par la protection du Mur, la jeune femme lui rappelle les autres guerres à mener, et particulièrement celle contre l'armée de Port-Royal. Elle ne manque pas d'avertir l'ancien Corbeau du danger que représente Cersei Lannister : "Si tu es son ennemi, elle n'arrêtera jamais de te poursuivre, jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Tous ceux qui se sont mis en travers de sa route, elle a trouvé un moyen de les tuer."

Jon Snow prononce alors des paroles lourdes de sens et certainement évocatrices pour le reste de la saison : "On dirait presque que tu l'admires". La révélation choque sa soeur, qui finit par lui répondre après une pause : "J'ai beaucoup appris d'elle." Lorsque l'on sait l'admiration que porte Sansa pour Cersei, on peut s'inquiéter des paroles qu'elle a prononcées pour la décrire. La jeune Stark pourrait-elle, un jour, poursuivre ses ennemis et les détruire avec la même détermination ?

Sansa devrait devenir plus sombre dans les prochains épisodes

Ces éléments sont cohérents lorsqu'on se remémore les différentes annonces de cette nouvelle saison : Sansa devrait devenir beaucoup plus sombre (et peut-être cruelle ?) dans les épisodes à venir. Le trailer de la saison avait appuyé cette idée, montrant durant les quinze premières secondes une Sansa marcher d'un pas déterminé et conquérant, alors que Lord Baelish lui conseillait de mener toutes les batailles.



Dans une interview accordée au Belfast Telegraph, son interprète, Sophie Turner, est revenue sur les nombreux changements que connaîtra son personnage. Sa relation avec Jon Snow plus particulièrement sera mise à rude épreuve : "Elle pense qu'elle mérite le titre de reine du Nord", confie-t-elle, un ressentiment qui pourrait la conduire à se rebeller, comme l'a fait Cersei en prenant le trône : "Tout ce qu'elle veut, c'est le respect de son frère et elle a l'impression qu'elle ne l'obtient pas."



La jalousie vis-à-vis de son frère pourrait la conduire à montrer un aspect beaucoup plus sombre de sa personnalité, qui n'est pas sans rappeler celui de Cersei : "Elle est forte et dure comme l'acier cette saison, ajoute Sophie Turner. Elle est là-dedans pour elle-même. Même si ça signifie passer du côté obscur". Si tout semble pointer que Sansa pourrait suivre le chemin tracer par la sœur de Jaime et Tyrion, il faudra cependant attendre les prochains épisodes pour découvrir si elle sera aussi cruelle et meurtrière.