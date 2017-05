Game of Thrones Season 7: Official Trailer (HBO)

La guerre pour le Trône de Fer s'annonce sanglante ! Deux mois après un teaser énigmatique, la chaîne américaine HBO vient de dévoiler sur les réseaux sociaux une nouvelle bande-annonce officielle de la saison 7 de Game of Thrones. Entre le royaume du Nord des Stark, la capitale King's Landing et l'entrée de Daenerys à Dragonstone, la tension est à son comble pour nos héros, mais aussi (et surtout) pour les fans.



Dans ces images inédites, on retrouve tous les personnages principaux. Les stratégies se mettent au point, les lignes avancent et les batailles se préparent. "Si l'un d'eux se met en travers de notre chemin, nous les anéantirons", prévient Cersei, qui se prépare à l'attaque de ses (nombreux) ennemis. Tyrion est toujours aux côtés de Daenerys, qui s’assoit sur le trône de Dragonstone. "Je suis née pour diriger les sept royaumes, et je le ferai", martèle-t-elle.

"La grande guerre est arrivée"

Jon Snow est resté avec Sansa, que Littlefinger quitte plus. Les Dothraki sont plus agressifs que jamais. Bref, ce trailer est à la hauteur des attentes et promet une septième saison riche en rebondissements et en émotions. Mais surtout, on va assister à des combats dantesques.

"La grande guerre est arrivée", annonce d'ailleurs Jon Snow à la toute fin de la vidéo. Il faudra tout de même encore patienter deux longs mois avant de découvrir le premier épisode de l'avant-dernière saison. La saison 7 de Game of Thrones sera diffusée en France dès le 17 juillet sur OCS, en simultané avec les États-Unis.