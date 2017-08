Le producteur Ram Bergman, le réalisateur Rian Johnson et Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm

Le producteur Ram Bergman, le réalisateur Rian Johnson et Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm Crédits : ILM/ LucasFilm | Date :

Kylo Ren et sa cicatrice, souvenir de son combat au sabre laser contre Rey Crédits : Entertainment Weekly / ILM / LucasFilm | Date :

publié le 09/08/2017 à 19:10

Les fans de Star Wars 8 ont de quoi être ravis. Un mois après le making of de Star Wars 8 dévoilé au D23, le magazine Entertainment Weekly a publié 10 nouvelles images du film. L'occasion d'en savoir un peu plus sur l'intrigue encore secrète. Rey et Luke Skywalker posent en une du magazine.



La jeune femme porte le sabre laser bleu qu'elle a trouvé dans Star Wars 7, tandis que le jumeau de Leia porte une capuche noire, symbole de son changement dans cet épisode ? Le doute est encore permis, surtout après sa réplique dans la bande-annonce de Star Wars 8 : "Il est temps pour les Jedi d'en finir".

Du côté de l'Alliance Rebelle, Finn, remis de son coma après son combat au sabre laser contre Kylo Ren, est de nouveau aux commandes d'un vaisseau. Probablement pour la mission secrète dont il est chargé avec Rose, la nouvelle héroïne de l'histoire, et qui se déroulera sur la planète Canto Bight, qu'on aperçoit aussi dans la série de photos d'Entertainment Weekly. Poe Dameron de son côté pose aussi dans un X-Wing, un vaisseau rebelle.

Carrie Fisher en compagnie de Rian Johnson

Kylo Ren, dont la cicatrice au visage a changé de place, semble dans un état de confusion intense. Peut-être est-il de nouveau attiré par la Lumière? Certaines rumeurs indiquent que le fils de Leia et Han Solo redeviendrait un Jedi pour sauver sa mère prisonnière du Suprême Leader Snoke...



Entertainment Weekly donne aussi un nouvel aperçu de Carrie Fisher. Elle est au côté de Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars 8. Le rôle de la Générale est encore emprunt de mystère. Selon Making Star Wars, elle serait victime d'un attentat manqué au début de l'épisode et demanderait ensuite à Finn de retrouver le coupable.



Enfin, on plonge au cœur d'une bataille spatiale où on découvre le vaisseau TIE de Kylo Ren qui s'offre un nouveau design pour Les Derniers Jedi. La série de photos se termine avec Rian Johnson en compagnie de Kathleen Kennedy, la présidente de LucasFilm et le producteur Ram Bergman.