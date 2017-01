Les Enfoirés : si Jean-Jacques Goldman est parti "c'est qu'il était confiant"

EXCLU RTL - Les Enfoirés entament ce mercredi 18 janvier à Toulouse leur série de concerts au profit des Restos du Coeur. Découvrez les coulisses d'une préparation forcément pas comme les autres.

> Les Enfoirés : comment la troupe s'est préparée sans Jean-Jacques Goldman Crédit Image : PATRICK HERTZOG / AFP Crédit Média : Steven Bellery Télécharger

par Steven Bellery , Loïc Farge publié le 18/01/2017 à 08:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les Enfoirés remontent sur scène. La troupe organise, ce mercredi 18 janvier au soir à Toulouse, le premier spectacle annuel de la troupe en faveur des Restos du Coeur. Jusqu'à lundi prochain, un total de sept concerts "Mission Enfoirés", dont deux dimanche, sont prévus. Un rendez-vous qui se déroulera sans Jean-Jacques Goldman, absent pour la première fois depuis vingt-huit ans. Il a décidé, à 65 ans, "de passer la main". En exclusivité, RTL a pu assister aux répétitions qui ont débuté le week-end dernier dans la Ville rose.



À première vue, l'ambiance n'est pas différente. Même décor géant. Mêmes techniciens, musiciens, costumiers. Rien ne change, ou presque. "S'il est parti, c'est parce qu'il était confiant", assure-t-on du côté de la production à propos de Jean-Jacques Goldman. L'équipe artistique est aux manettes depuis des années, elle sait donc faire. "On a avancé de la même manière", disent les habitués qui fabriquent le spectacle dans l'ombre.

Sans leur mentor, ça roule quand même

C'est donc très serein ici. Jean-Jacques Goldman a été consulté ces derniers mois sur des points précis. Et quelques-uns de ses proches ont fait le déplacement à Toulouse. Son ombre plane donc dans les couloirs du Zénith. Il n'empêche, Maxime Le Forestier, pilier des Enfoirés, admet un petit manque. "Sans Jean-Jacques Goldman, il y a une espèce de sécurité qui n'est plus là. Enfin c'est peut-être imaginaire aussi. Jean-Jacques a établi un cadre tellement solide pour concevoir ce spectacle qu'il est tout à fait probable qu'il puisse rouler sans lui", admet-il. "C'était le seul moment dans l'année où on pouvait le voir", dit-il en riant.



Le concert des Enfoirés s'est construit sans encombre, ni engueulades. C'est désormais la production qui tranche à la place de Jean-Jacques Goldman, et sous l'œil bienveillant de Véronique Colucci. Les artistes, arrivés lundi midi, le confient volontiers : sans leur mentor, ça roule quand même. "On se responsabilise", dit Liane Foly.

Un sketch sur Jean-Jacques Goldman

Ça veut dire que tout le monde a mis un peu plus la main à la pâte. Bénabar a pris en charge tout un tableau qui mélangera chansons et humour. Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc ont passé des heures enfermés avec un auteur pour peaufiner les liaisons dans le show. La production a confié des missions artistiques à Christophe Maé et Zazie. Michaël Youn a donné également un peu plus de son temps, avec notamment un sketch sur Jean-Jacques Goldman.





Le traditionnel concert des Enfoirés et les ventes de CD et DVD financent 11% du budget des Restos du Coeur, créés par Coluche en 1985.