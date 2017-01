EXCLU RTL - Les Enfoirés dévoilent leur nouveau single "Juste une p'tite chanson" en attendant le spectacle en mars.

06/01/2017

Juste une p'tite chanson, c'est le titre inédit, écrit et composé par Grégoire et Mc Solaar pour les Enfoirés. Le morceau rassemble une trentaine d'Enfoirés et on y retrouve les fidèles mais surprise, l'astronaute Thomas Pesquet a enregistré quelques mots depuis la Station Spatiale Internationale.



C'est encore une fois un appel à la solidarité et au vivre-ensemble. Le titre est à écouter sur RTL en avant-première tout le week-end. Il sera également possible de l’entendre sur la scène du Zénith de Toulouse du 18 au 23 janvier prochain. Le spectacle 2017 s'intitule Mission Enfoirés et ce sera le premier sans Jean-Jacques Goldman. "On a un gros manque à côté de nous, mais on a avancé de la même manière", confie la production.



L'équipe a travaillé sereinement. Jean-Jacques Goldman a été consulté ponctuellement sur des points très précis, une sorte de guide de l'ombre, mais il a fallu faire sans lui. Zazie et Christophe Maé ont donné un coup de main - à la demande de la production - sur des tâches spécifiques. Les habitués comme Bénabar, Pierre Palmade ou Michaël Youn ont mis la main à la patte, comme chaque année. "Ni plus, ni moins", dit-on en coulisses. Sous-entendu, personne n'a remplacé Jean-Jacques Goldman.

Des surprises dans le spectacle

Il n’y a pas de bouleversement majeur, mais Les Enfoirés réservent quelques surprises et nouveautés. Amir et Kendji Girac intègrent la troupe et d’autres invités seront confirmés au dernier moment. Julien Clerc fera son retour tout comme Garou, absent depuis quelques années. Mimi Mathy sera absente pour des raisons de santé et son rôle de maîtresse de cérémonie ne sera pas confié à un autre Enfoiré.



Ce sera plus collectif, les artistes se passeront le relais au fur et à mesure de la soirée. Avec cette idée, c'est que Les Enfoirés c'est une troupe, et plus que jamais une famille. L'humour aura une place plus importante dans le show 2017, un sketch collectif est prévu. Il y aura aussi de l'humour dans les chansons, sous forme de parodies. La diffusion est prévue sur RTL et sur TF1 début mars.