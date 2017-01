EXCLU RTL - Ce titre original a été écrit par Grégoire et MC Solaar, et est à découvrir tout ce week-end sur RTL.. Du 18 au 23 janvier 2017, la troupe des Enfoirés se produira à Toulouse, pour le spectacle "Mission Enfoirés".

Les Enfoirés sont de retour. Du 18 au 23 janvier 2017, la joyeuse troupe se produira au Zénith de Toulouse, pour ses spectacles annuels, cette fois nommé Mission Enfoirés. Et qui dit reprise du show dit nouveau single ! Cette année, ce sont Grégoire et MC Solaar qui ont eu l'honneur de l'écrire et le composer. Leur titre s'intitule Juste une p'tite C.H.A.N.S.O.N., et RTL vous le présente en exclusivité tout au long du week-end. L'idée du titre, fidèle à l'esprit de la troupe, est un appel à la solidarité.



Sur ce morceau, on peut entendre une trentaine de membres des Enfoirés. Parmi eux, une surprise de taille : l'astronaute Thomas Pesquet, qui a pu enregistrer quelques mots depuis la Station Spatiale Internationale, où il est en mission depuis novembre. Ce grand amateur de musique n'a pu résister à l'appel des Enfoirés. Cette année, deux nouveaux s'ajoutent à l'équipe : Amir, qui a représenté la France à l'Eurovision, et Kendji Girac. Le concert enregistré au Zénith de Toulouse devrait quant à lui être diffusé sur RTL et TF1 début mars.