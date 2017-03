et Sylvain Zimmermann

Jean-Jacques Goldman a beau avoir quitté la troupe des Enfoirés, sa présence est toujours palpable. Le 3 mars prochain, lors de la diffusion du nouveau spectacle, Mission Enfoirés sur TF1, la troupe rendra hommage au chanteur qui a travaillé pendant 30 ans pour les Restos du Cœur. C'est en mai dernier que Jean-Jacques Goldman a annoncé qu'il quittait l'aventure : "Je vais arrêter quelques années. J'ai l'intention de voyager. Je reviendrai avec plaisir dans quelques années si l'on m'invite et si je suis encore présentable", a-t-il confié à RTL.



La troupe des Enfoirés s'est alors organisée pour travailler sur le nouveau spectacle. Celui-ci a été présenté au Zénith de Toulouse et il sera diffusé le 3 mars sur TF1. L'occasion, entre autres, de découvrir la séquence dédiée à Jean-Jacques Goldman. Plus précisément, cet hommage sera un sketch écrit par Michaël Youn, comme l'a expliqué l'humoriste dans un reportage de 50 Minutes Inside consacré aux Enfoirés.

"La moindre des choses, c'est qu'on relève le flambeau et qu'on assume son départ", assure l'humoriste. Il sera en scène aux côtés de M Pokora et Patrick Fiori. "Je crois qu’on peut le qualifier d'hommage foireux (…) Coluche en aurait été je pense très content. Jean-Jacques va s’en prendre plein la gueule !", a révélé Michaël Youn à TF1.

Le comédien en dit plus sur l'hommage pour RTL : "Il va y avoir un sketch sur Jean-Jacques, un hommage un peu raté, parce qu'on voulait lui rendre hommage mais on ne voulait pas faire un truc larmoyant, donc on va lui faire un hommage en humour, raté, donc un hommage désagréable".