publié le 03/03/2017

Jean-Baptiste Maunier star des Enfoirés 2017 ! C'est le jeune acteur qui s'est attiré les faveurs des réseaux sociaux, qui commentent en masse sa moindre apparition sur scène. Le chanteur de 26 ans, connu notamment pour son rôle de Pierre Morhange dans le film Les Choristes, sorti en 2003, n'a pas manqué de faire réagir sur Twitter notamment, où les fans n'hésitent pas à commenter les prestations de celui que l'on retrouve une fois par an, pour les Enfoirés, depuis 2005.



Toute la troupe est de retour ce vendredi 3 mars pour un nouveau spectacle, Mission Enfoirés. Une soirée haute en couleurs qui verra 17 tableaux se succéder, chantés, dansés et joués par les 37 artistes qui composent la troupe des Enfoirés. Une première édition sans Jean-Jacques Goldman, mais néanmoins marquée par l'arrivée de deux nouvelles recrues, les chanteurs Kendji Girac et Amir.

La soirée, tournée au Zénith de Toulouse, offre aux spectateurs plusieurs moments marquants. Des tubes français ou internationaux, mais aussi les sketchs qui font le succès des Enfoirés, rythment cette édition 2017. Et outre Amir et Sébastien Chabal en tutu, celui qui se fait remarquer sur la scène toulousaine, c'est bien Jean-Baptiste Maunier.

je regarde parce que j'aime bien mais aussi parce que jean-baptiste maunier c'est mon crush depuis que j'suis petite ¿¿¿ #Enfoires2017 pic.twitter.com/A5Hzcywxob — Clover (@IciClover) 3 mars 2017

Quand j'étais petite j'étais amoureuse de Jean Baptiste Maunier et bah devinez quoi? J'le suis toujours — man (@manon_nqt) 3 mars 2017

Jean Baptiste Maunier je suis absolument sous le charme il s'embellit d'années en années #Enfoires2017 — malec (@pizzaynod) 3 mars 2017

Jean-Baptiste Maunier aura toujours une place spéciale dans mon cœur ¿¿ pic.twitter.com/z7VESKhsIZ — ellie | ¿¿¿ ¿ (@pfffttwhatever) 3 mars 2017