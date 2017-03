publié le 02/03/2017 à 20:19

C'est un rendez-vous attendu par des milliers de téléspectateurs. Vendredi 3 mars, le 28e concert des Enfoirés, enregistré au Zénith de Toulouse en janvier dernier, sera diffusé sur TF1 et RTL. "J'espère qu'on a été à la hauteur", confie Bénabar, l'un des piliers du spectacle, qui fête sa dixième participation. Si le show occupe bien sûr une grande place, le chanteur espère "servir du mieux possible la cause (Les Restos du Cœur, ndlr)".



Cette édition 2017 est un peu particulière, puisque c'est la première fois que Jean-Jacques Goldman n'est pas présent. Une absence qui n'a pas été sans conséquence sur les 35 artistes qui ont participé au concert. "Ça pesait parce que Jean-Jacques c'est la figure tutélaire. Après, ce n'est pas une absence, c'est plus une distance parce qu'il se renseignait, il passait des coups de fil. Il regarde de loin", nuance Bénabar. Néanmoins, cette situation avait un côté "intimidant", reconnaît-il.

Thomas Pesquet dans le spectacle

Les Enfoirés ont dû s'organiser, sans hiérarchie, pour monter ce spectacle. "Il y a des formes d'ateliers, en fait ce sont des groupes", explique-t-il. Les artistes se voient régulièrement en amont pour mettre sur pied un show qui demande beaucoup de travail.

Parmi les 17 tableaux, celui de Bénabar l'a "ému particulièrement". "On a fait une chanson originale dans le spectacle, indépendamment du single, qui est une forme de comédie musicale, où tout le monde participe, et qui raconte pourquoi on est là, avec j'espère un peu de second degré", explique l’interprète du Dîner. Et pour l'occasion, Thomas Pesquet a chanté un couplet dans la chanson. "C'était très émouvant parce que tout le monde chantait, puis on avait Thomas sur l'écran qui participait".