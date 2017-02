publié le 07/02/2017 à 10:47

8,5 millions de spectateurs l'ont vu au cinéma en 2004. Le film Les Choristes va revivre sur scène à partir du 23 février aux Folies Bergère à Paris, avant de partir en tournée. Son réalisateur, Christophe Barratier, en signe l'adaptation et la mise en scène. RTL était dans la coulisse des Folies Bergère en compagnie de la troupe des choristes, juste avant leurs représentations sur la scène parisienne. Il y aura ensuite une grande tournée dans toute la France pour cette trentaine d'enfants âgés de 9 à 14 ans, accueillis par Christophe Barratier.



Sur la scène, l'école apparaît. Les enfants s'installent derrière leurs pupitres. Ils sont quinze sur scène. Droit du travail oblige, le public ne verra pas les mêmes enfants chaque soir. Tous sont issus de la prestigieuse Maîtrise des Hauts-de-Seine. En vacances depuis le 3 février, ils se consacrent intégralement à la préparation du spectacle.

Avant que le début des répétitions, Christophe Barratier a réservé une surprise à ses choristes : l'arrivée de Jean-Baptiste Maunier. Il y a treize ans, le jeune homme a incarné Pierre Morhange dans le film. L'acteur est resté de longues heures pendant la première répétition, glissant quelques conseils et partageant son expérience. "C'est génial ! On ne l'a jamais vu en vrai !", exulte un jeune choriste.

Des nouveautés par rapport au film

Parmi les différences entre le film et le spectacle musical, la présence de jeunes filles sur la scène. "C'est provisoire que les filles soient à l'internat, c'est parce que l'orphelinat est en travaux alors que le temps que ce soit fini, on a dû en prendre 4", explique le père Maxence au professeur Clément Mathieu sur la scène. Assis dans la salle, Jean-Baptiste Maunier dévore des yeux la scène : "Je ressens beaucoup d'émotion et de joie de voir cette histoire renaître. C'est leur spectacle et c'est bien de voir cette jeune Maîtrise s'approprier cette histoire et d'en faire quelque chose de magique, j'en suis sûre", explique-t-il.



Les Choristes, le spectacle musical, c'est aux Folies Bergère, à Paris, du 23 février au 21 mai, de 30 à 89 euros, puis en tournée partout en France dès le 22 septembre.

