publié le 03/03/2017 à 10:00

C'est l'événement musical du week-end. À 21 heures vendredi 3 mars, TF1 et RTL diffusent le concert 2017 des Enfoirés. Un spectacle enregistré fin janvier au Zénith de Toulouse et intitulé Mission Enfoirés. La troupe fera sa révolution en ouverture du show, le premier sans Jean-Jacques Goldman. Debout sur des barricades, pelles, fourches ou drapeaux rouges à la main, on sera transportés en 1789 avec cette chanson de Daniel Balavoine, Je ne suis pas un héros. Julien Clerc, M. Pokora, Patrick Bruel ou encore Garou sans culottes. Formidable tableau d'ouverture. C'est l'une des 17 chansons du spectacle sans compter les trois tableaux medleys.



C'est moins que d'habitude et c'est tant mieux, ils prennent plus de relief. Les Enfoirés sont en croisière avec un Michaël Youn très en forme. Il y a aussi un débat présidentiel : qui pour remplacer Goldman à la tête des Enfoirés ? Un débat quelque peu animé. La force du spectacle 2017 ? Le retour de moments forts, à haute teneur émotionnelle, avec - par exemple - cette chanson de Michel Fugain : Chaque jour de plus, sortie en 1989.

Autre temps fort : Patrick Fiori, Amel Bent et le petit nouveau Kendji Girac revisiteront Encore un soir de Céline Dion avec un retour à l'épure bienvenue, moins de voix noyées. "Renouer avec cet esprit de simplicité, ça fait partie des petit bijoux de ce cru 2017", applaudit Zazie au micro de RTL.

Les meilleurs moments des Enfoirés par Les Enfoirés

Christophe Willem, Patrick Bruel et Jean-Baptiste Maunier confient leur moment préféré de ce nouveau spectacle. Le premier a "adoré le Hello d'Adele. Musicalement l'arrangement est très beau", confie l'interprète de Double Je. Pour Patrick Bruel, "il y a un très beau moment avec la chanson de Polnareff avec les costumes qui se confondent dans le décors, c'est très chouette".



"Le Portrait, ça va être très joli aussi, selon Jean-Baptiste Maunier, parce que déjà c'est une très belle chanson de Calogero, c'est comme une chambre d'enfant qui s'anime, je pense que ça va être très joli, en tout cas je prends énormément de plaisir à le faire."



Les Enfoirés vont aussi nous faire danser et rire. Ils partent en mission pour un concert dans lequel il y aura plus d'émotion cette année. Ça ne veut pas dire que Les Enfoirés seront larmoyants. Bien au contraire.