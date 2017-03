publié le 03/03/2017 à 06:40

C'est toujours un événement. Ce vendredi 3 mars, TF1 et RTL, diffusent dès 21 heures, le concert des Enfoirés enregistré fin janvier au Zénith de Toulouse. Le nouveau spectacle est intitulé Mission Enfoirés, il s'agit du premier sans Jean-Jacques Goldman. Cela ne l'empêche pas d'être tout aussi fort que les précédents.



Les Enfoirés ouvriront la soirée avec Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. L'une des 17 chansons que vous entendrez ce soir. Sans compter les trois tableaux medleys. La force du spectacle ? Le retour de moments forts, à haute teneur émotionnelle. Les Enfoirés reprendront également Le Portrait de Calogero, Il est où le bonheur de Christophe Maé. Et Nolwenn Leroy chantera Hello, l'immense tube d'Adele. Patrick Fiori revisitera quant à lui Encore un soir de Céline Dion. Un retour à l'épure, moins de voix noyées. Un choix qu'applaudit Zazie.

La chanteuse et coache de The Voice jouera aussi avec la corde sensible ce soir... Évidemment, comme à leur habitude les Enfoirés feront revivre les tubes de l'année passée. Christophe Willem & Amel Bent sont bluffants sur le dernier tube de Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling. Niveaux costumes, il y a du lourd encore, promis les Enfoirés seront... Sapés comme jamais.



L'humour gagne encore de la place dans le show. Les Enfoirés ont organisé un débat présidentiel... Vous les verrez partir en croisière. Ils rendront hommage à Jean-Jacques Goldman.



Rendez-vous ce soir pour découvrir le spectacle Mission Enfoirés, dès 21 heures, en simultané sur TF1 et RTL (début de l'émission spéciale à 20 heures).



Le double CD et le DVD live du spectacle, Mission Enfoirés, avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, sortent le samedi 3 mars. Les revenus générés par les ventes permettent à l’association des Restos du Cœur de distribuer de la nourriture dans toute la France. Un CD ou un DVD acheté, c'est 17 repas financés pour l'association.

Le visuel du double album live et du DVD du nouveau spectacle des Enfoirés Crédit : Columbia

