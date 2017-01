INVITÉE RTL - Mimie Mathy, qui doit se faire opérer du dos, ne participera pas aux Enfoirés cette année,

par Marc-Olivier Fogiel publié le 10/01/2017 à 20:48

Depuis les vacances de Noël, les rumeurs sur l'état de santé de Mimie Mathy se sont multipliées, un journal people avait même annoncé que l'artiste était paralysée. Celle-ci avait répondu sèchement : "Est-ce que les journaux de merde pourraient arrêter de raconter n'importe quoi". Mais dans le même temps, on apprenait que Mimie Mathy ne participera pas aux Enfoirés cette année. "J'ai une grosse hernie discale que j'ai laissé traîner, ça a fait une sciatique, j'ai enchaîné les tournages (...) et j'ai un peu trop tiré sur la corde. Donc je me fais opérer la semaine prochaine", explique l’interprète de Joséphine, ange gardien.



Mimie Mathy confie son inquiétude face à cette opération, tout en exprimant sa confiance aux médecins qui vont s'occuper "des petits legos" qu'elle a dans le dos et qui demande un travail "plus minutieux". Après cette opération, Mimie Mathy va prendre du repos pour se remettre le mieux possible et faire une petite pause dans les tournages. "Je vais arrêter deux mois, pas sans travailler, mais en me reposant et en remusclant tout ça".



Très attachée aux Enfoirés, auxquels elle participe depuis 1994, renoncer pour cette édition a été difficile. "Ça été une déchirure, mais à un moment, il faut choisir", confie-t-elle. L'artiste a choisi de se faire opérer le plus tôt possible pour être sur pieds et assurer ses tournages en avril prochain. Cette année, les Enfoirés se feront sans Jean-Jacques Goldman et Mimie Mathy, deux éléments clés du spectacle. "Ils vont très bien s'en sortir", rassure Mimie Mathy. "C'est vrai que c'est dur. Moi ça me fait mal au cœur de me dire que je ne serai pas avec mes copains. En plus, c'est un vrai rendez-vous annuel. On éprouve du plaisir à se retrouver, même si c'est un boulot de folie", explique-t-elle.