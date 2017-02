publié le 13/02/2017 à 09:00

Cette scène devrait marquer l'Histoire de la musique. Dans la nuit du 12 au 13 février, la pétillante Adele a pris le public des Grammy Awards de court lors de son discours de remerciement pour le prix de l'Album de l'année, récompensant son dernier disque, 25. La chanteuse britannique a cassé le trophée en deux, pour le partager symboliquement avec Beyoncé, également nommée dans cette catégorie pour son album Lemonade.



En larmes, Adele s'est adressée à Beyoncé : "Je ne peux pas accepter ce prix, je suis très émue, très reconnaissante, mais Beyoncé est l'artiste de ma vie, et cet album, pour moi, Lemonade, était juste si monumental, Beyoncé, il était si monumental, et tellement bien pensé, tellement magnifique, incarné. On a eu la chance de voir un de tes côtés que tu ne nous laisses pas toujours voir, et nous y sommes sensibles."

Adele a ensuite voulu parler au nom de tous les artistes : "Nous tous, les artistes, nous t'adorons, putain. Tu es notre lumière. Et la manière dont tu nous fais sentir, moi et mes amis, la manière dont tu fais se sentir mes amis noirs, est si puissante, et tu les amènes à porter leur cause. Je t'aime, je t'ai toujours aimée, et je t'aimerai toujours." Beyoncé, tout aussi émue, se tient debout dans l'assistance et remercie Adele.

Un geste solidaire

Adele ne s'en tient pas aux belles paroles. Devant l'assistance médusée, elle casse son prix en deux, pour symboliser le fait que Beyoncé le mérite au moins autant qu'elle. Du jamais vu dans l'histoire des Grammy Awards. Vanity Fair précise cependant qu'Adele a par la suite échangé le trophée contre un entier, et il n'existe pas d'image la montrant en train de donner la moitié à Beyoncé.



Le geste était inattendu, et bienvenu, apportant une forme de consolation à Beyoncé, qui était partie grande favorite de cette 59e cérémonie des Grammy Awards, avec 9 nominations. La popstar américaine n'est finalement repartie qu'avec deux trophées : Meilleur album contemporain de musique urbaine pour Lemonade, et Clip de l'année pour Formation.



Plus tard, dans les coulisses, Adele aurait ajouté : "Je pensais que c'était son année. Que doit-elle faire, bordel, pour remporter l'Album de l'année ?", rapporte The Independent. La chanteuse britannique a mis le doigt sur le problème. Lemonade a aligné les records à sa sortie, permettant à Beyoncé d'être la première artiste à aligner 6 albums en tête des ventes à leur sortie, et elle est aussi devenue l'artiste la plus nommée de sa carrière aux Grammy Awards, cumulant à présent 62 nominations.



Son triomphe était attendu, il n'a pas eu lieu. Un retournement de situation rappelant que plusieurs artistes noirs, comme Kanye West et Frank Ocean, avaient décidé de boycotter la cérémonie, reprochant aux Grammy Awards de ne pas suffisamment récompenser les artistes de couleur.