publié le 25/11/2016 à 16:30

Il est bien venu faire rêver le public du Grand Studio. Vianney était là pour interpréter les nouveaux titres de son album, notamment Je m'en vais, J'm'en fous, Dumbo, Quand je serai père et évidemment Pas là, son tube le plus connu. Au total, son nouveau disque, qui porte son nom est composé de onze morceaux, deux ans seulement après son premier album, Idées Blanches. Des chansons plus intimes, avec davantage d'émotion et de travail à la réalisation.



Pour l'accompagner dans ce Grand Studio, Vianney est entouré d'Emeli Sande et Barbara Pravi, toutes deux venues présenter leur propre musique dans le studio emblématique de RTL.

Pour défendre son album éponyme, Vianney partira sur les routes de France - avec des musiciens et non plus seul à la guitare - à partir du 25 février. Notamment une date au Bataclan, à Paris le 21 mars prochain. Il y chantera peut-être L'homme et l'âme, un texte écrit le jour de l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray.



Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15h.