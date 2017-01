Les Enfoirés vont rendre un hommage "raté" à Jean-Jacques Goldman

La troupe des Enfoirés donne au Zénith de Toulouse le 1er de ses 7 concerts 2017 au profit des Restos du Cœur. Reportage sur place des toutes dernières répétitions.

18/01/2017

Les Enfoirés débutent une série de sept concerts à guichets fermés. Un spectacle qui sera diffusé sur RTL et TF1 début mars. Pendant les répétitions, dans le Zénith, les Enfoirés prennent le large. Bénabar à la barre d'un paquebot géant. La croisière s'amuse déjà. Michaël Youn et Grégoire répétent un sketch et ça part vite de travers, façon Dîner de cons.



De nouveaux écrans géants ont été installés en forme d'une impressionnante pyramide. Un arc de cercle corseté d'une multitude de losanges en guise de décor. Les Enfoirés devraient apparaître dans une bibliothèque avec la chanson de Demis Roussos, On écrit sur les murs, remise au goût du jour l'an dernier par les Kids United. Ce sera l'un des 17 tableaux du show hors medleys et sketchs. Il a chanté à l'Eurovision, mais il avait les yeux qui pétillaient devant cette liste. L'un des petits nouveaux s'appelle Amir.

Une belle liste de reprises

Nolwenn Leroy – casque de pompier sur la tête – n'a pas eu le temps de s’asseoir depuis le début de la journée. Il y a "une belle ambiance" selon elle et ça se ressent aussi sur scène. Il y a plus d'émotions dans ce spectacle. Les Enfoirés chanteront cette année L'orage de Georges Brassens, Le portrait de Calogero, Utile de Julien Clerc, Encore un soir de Céline Dion, Hello d'Adele ou L'indifférence de Gilbert Bécaud. Très beau titre qui sera interprété par Nolwenn et Maxime Le Forestier. D'autres tableaux sont vraiment émouvants. C'est le cas d'Il est où le bonheur de Christophe Maé, pendant lequel les Enfoirés inviteront une chorale sur scène.



Mais il y aura plus impressionnant : Gérard Jugnot va s'envoler... On verra aussi des Enfoirés sur les toits de Paris. Ou transportés dans l'univers d'Aladin. Au pied de la scène, Véronique Colucci sera un peu plus présente que d'habitude : "Je crois qu'il y a un esprit qui a été créé il y a des années par un certain Jean-Jacques Goldman, et qui demeure. Je suis la reine des salopes, j'essaie de voir uniquement ce qui ne va pas, mais je ne trouve jamais". La veuve de Coluche est soulagée. Pour la première fois depuis 28 ans, Jean-Jacques Goldman n'est pas à la manœuvre mais les Enfoirés n'ont pas l'air perdu.

Un sketch hommage à Goldman

"Ça marche comme d'habitude, c'est une grosse machine qui tourne depuis trente ans maintenant", explique un intime de Goldman, Michael Jones. "Comme il dirait lui-même, personne n'est irremplaçable aux Enfoirés, c'est une troupe depuis très longtemps et on est tous là pour la cause avant tout", ajoute à son tour Liane Foly avant Maxime Le Forestier : "Bien sûr sans Jean-Jacques Goldman il y a une espèce de sécurité qui n'est plus là mais peut-être imaginaire aussi".



Jean-Jacques Goldman sera quand même présent indirectement dans le spectacle. C'est Michaël Youn qui le révèle : "Il va y avoir un sketch sur Jean-Jacques, un hommage un peu raté, parce qu'on voulait lui rendre hommage mais on ne voulait pas faire un truc larmoyant, donc on va lui faire un hommage en humour, raté, donc un hommage désagréable".



L'humour sera plus que jamais un fil rouge du spectacle 2017 des Enfoirés. Mimie Mathy absente, les artistes vont se passer le relais. Année présidentielle oblige, il y a aura un débat sur scène entre Michèle La Renouvelle et Patrick Cruel. Et Bénabar a préparé un sketch musical et humoristique, "quelque chose d'inédit", précise-t-il. Mission Enfoirés 2017, c'est le nom du nouveau spectacle qui donne son coup d'envoi ce mercredi soir à Toulouse avec des absents mais aussi des retours : Julien Clerc, Garou ou David Hallyday seront là.