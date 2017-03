publié le 03/03/2017 à 21:43

Toute la troupe des Enfoirés est revenue vendredi 3 mars à la télévision pour leur nouveau spectacle, Mission Enfoirés. Une soirée très attendue par les fans d'autant plus que, pour la première fois, Jean-Jacques Goldman n'est pas de la partie. Le chanteur n'est d'ailleurs pas totalement absent de l'émission, puisque les Enfoirés lui dédieront l'un des 17 tableaux que comptent ce spectacle. Au programme de cette Mission Enfoirés, chansons et sketchs qui font le succès de ce rendez-vous annuel. Une nouveauté cependant marque cette édition 2017, avec l'arrivée dans la troupe de deux nouvelles recrues, les chanteurs Amir et Kendji Girac.



Jenifer, Garou, Tal, Christophe Maé, Nolwenn, Julien Clerc, Patrick Bruel, Zazie, Slimane, Lorie, Jean-Louis Aubert et tous les Enfoirés reviennent pour cette soirée exceptionnelle tournée au Zénith de Toulouse. Au terme des deux premières chansons de la soirée, Amir et Sébastien Chabal entrent en scène... en tutu rose ! Le premier, nouvelle recrue des Enfoirés n'aura pas pu échapper au bizutage, contrairement au second qui, arrivé l'année dernière, avait réussi à s'y soustraire, du moins jusqu'à ce soir.

Le chanteur et l'ancien rugbyman ont du subir un cours de danse sous les ordres - sévères - de Michèle Laroque, et de la danseuse étoile Aurélie Dupont. Un moment de grâce et de légèreté (ou pas) qui n'a pas manqué de faire rire les spectateurs.

Bon, c'est juste une étape à passer le bizutage @Amir_Off !

D'autant que tu as eu droit au calinou de @MicheleLaroque ¿¿#Enfoires2017 pic.twitter.com/hLbCBxTrDw — Pixeline (@c_Iine) 3 mars 2017