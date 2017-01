REPLAY - Selon une enquête RTL menée auprès des services de pompes funèbres, la mortalité a augmenté de 15% au mois de janvier 2017 en raison, notamment, de l'épidémie de grippe.

> Le journal de 7h30 : la grippe a augmenté la mortalité en janvier Crédit Image : PHILIPPE HUGUEN / AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Alors que l'autorité sanitaire doit communiquer sur l'état de l'épidémie actuelle de grippe en France, la mortalité enregistrée au mois de janvier a connu une hausse de 15% selon une enquête réalisée par RTL auprès des pompes funèbres. Les services d'urgences des hôpitaux restent débordés par le nombre de malades se présentant à eux.



Pour Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, "c'est l'illustration d'un système qui est maintenant totalement désorganisé et qui est en train de s'effondrer. On a vu des gens qui s'entassaient aux urgences hospitalières tandis que les maisons de gardes libérales étaient vides et que personne ne s'y rendait".



Il pointe aussi du doigt le fait que les cabinets des médecins libéraux enregistraient une activité "quasi normale" pour des journées d'hiver, alors que "dans le même temps, des personnes âgées fébriles étaient hospitalisées parce qu'on ne pouvait pas mettre en place un système de portage de repas ou d'aide à domicile".

- Les proches de François Fillon montent au créneau pour défendre celui-ci et sa femme Pénélope, accusée par le Canard Enchaîné d'avoir été rémunérée dans le cadre d'un emploi fictif d'attachée parlementaire.





- Plusieurs députés accusent Emmanuel Macron d'avoir utilisé 120.000 euros de son ministère pour lancer sa campagne électorale.



- Primaire de la gauche : l'ultime débat, entre Manuel Valls et Benoît Hamon, a lieu ce soir, quatre jours avant le deuxième tour de scrutin.



- Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0.5% en décembre 2016, mais a baissé de 3% sur l'ensemble de l'année. Leur nombre reste cependant en nette hausse sur l'ensemble du quinquennat de François Hollande.



- USA : à peine arrivé, Donald Trump a d'ores et déjà trouvé le slogan pour sa campagne électorale de 2020 : "Keep America Great Again".



- Handball : l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde après sa victoire sur la Suède à Lille.



- Le PSG se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Bordeaux (4-1). Les Parisiens rencontreront le vainqueur de Monaco-Nancy.