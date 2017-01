REPLAY - Plusieurs députés accusent le candidat du mouvement En marche d'avoir utilisé 120.000 euros de son ministère pour lancer sa campagne électorale.

par Jérôme Chapuis publié le 25/01/2017 à 07:37

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques. Les chefs de file des députés LR et UDI, Christian Jacob et Philippe Vigier, s'en sont pris mardi 24 janvier au candidat du mouvement En marche, dénonçant le "mensonge" et l'"imposture" de l'ancien ministre de l'Économie sur des frais de représentation à Bercy. Des accusations qui interviennent alors que le livre enquête Dans l'enfer de Bercy : Enquête sur les secrets du ministère des Finances - qui sort cette semaine - revient sur les habitudes dispendieuses d'Emmanuel Macron lors de son passage à Bercy.



"Il y a des choses importantes qu'on a apprises hier, notamment au niveau des frais de bouche, puisque 120 000 euros des crédits du ministre à Bercy [ont été utilisés] pour des agapes En marche !, pour réunir tel ou tel, pour préparer sa campagne présidentielle", a indiqué, lors d'une conférence de presse, Philippe Vigier. "Franchement, celui qui nous expliquait dans une déclaration, que pas un seul euro d'argent public serait utilisé pour sa campagne, manifestement, c'est un mensonge", a insisté l'élu d'Eure-et-Loire.



Selon l'ouvrage des journalistes Frédéric Says et Marion L'Hour, en 2016, Emmanuel Macron aurait utilisé "à lui seul" 80% de l'enveloppe annuelle des frais de représentation accordée à son ministère. Soit environ 120 000 euros du 1er janvier au 30 août, date de son départ de Bercy. Une période au cours de laquelle le ministre aurait multiplié les rencontres informelles à Bercy dans le but de préparer le lancement de son mouvement En Marche!.

- La mortalité dûe à la grippe pourait encore augmenter. Selon une enquête menée par RTL, le nombre de décès serait en hausse d'environ 15% en ce mois de janvier.



- Pénélope Fillon a perçu 500.000 euros brut en 14 ans comme attachée parlementaire de son époux. Elle a par ailleurs été rémunérée, pendant deux ans, par la Revue des deux mondes, propriété d'un ami de François Fillon. Si ces activités n'ont rien d'illégales, toute la question est de savoir s'il s'agit d'emplois fictifs.



- Le débat s'annonce houleux, ce soir, entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Les deux candidats à la primaire de la gauche s'affronteront dans les urnes dimanche.



- Après trois mois de baisse, le chômage a augmenté de 0,8% (+26.100 personnes) en métropole, pour atteindre 3,47 millions de personnes sans activité. Malgré une hausse en décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 107.400 personnes (-3 %) en 2016, soit la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a annoncé mardi le ministère du Travail.



- Le groupe Vivarte (La Halle, Caroll...), engagé dans un vaste plan de restructuration, va finalement, selon les syndicats,se séparer du chausseur André, sa marque historique, et de Naf Naf, tandis que 700 à 800 postes seront supprimés à La Halle aux chaussures.



- Whirpool va fermer sa dernière usine en France, à Amiens, pour délocaliser l'usine en Pologne. 290 salariés travaillent dans l'usine.



- Au mondial de handball, les Experts se sont qualifiés pour les demi-finales en battant la Suède 33-30.



- Le PSG a éliminé Bordeaux 4 à 1 et se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue.