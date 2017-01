MINUTE PAR MINUTE - Avant Monaco-Nancy 24 heures plus tard, place à la première demi-finale de la Coupe de la Ligue, mardi 24 janvier (21h) en Gironde.

Crédit : CHARLY TRIBALLEAU / AFP Edinson Cavani sous les couleurs du PSG en septembre 2016

par Gregory Fortune publié le 24/01/2017 à 20:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

17 buts marqués, aucun encaissés, cinq succès toutes compétitions confondues. En crise début décembre, le PSG a terminé 2016 et commencé 2017 tambours battants. Idéal avant les rendez-vous capitaux à venir. Dimanche 29 janvier, il y aura la réception de l'ogre monégasque en championnat. En ligne de mire, bien sûr, la double confrontation avec le FC Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions (14 février et 8 mars). Et ce mardi 24 janvier, une demi-finale de Coupe de la Ligue.



Certes, cette compétition n'est pas la plus importante pour le club de la capitale. Mais en tant que triple tenant du titre, et en sa qualité de machine soucieuse de monter en puissance, de n'afficher aucune faiblesse, Paris va jouer pour gagner. Laurent Blanc ne déviait pas de ce schéma. Unai Emery non plus. La meilleure équipe possible sur le papier est ainsi alignée, en l'absence de la recrue Julien Draxler (blessée) et de Thiago Motta (suspendu).



De son côté, Bordeaux est enfin parvenu à stopper l'hémorragie en Ligue 1 en s'imposant face à Toulouse (1-0) après cinq matches sans succès. Une éternité pour les hommes de Jocelyn Gourvenec, qui voient là une occasion d'embellir une saison bien débutée avant de s'enliser. 5e lors de son déplacement au Parc des Princes début octobre (victoire du PSG 2-0 grâce à un doublé d'Edinson Cavani), les Girondins sont aujourd'hui 9es de L1.