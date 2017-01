En décembre 2016, par rapport au mois précédent, la France a enregistré une hausse de 26.100 demandeurs d'emploi sans activité et tenus de rechercher un emploi (catégorie A). Sur un an, le chômage a toutefois baissé de 3%.

par Julien Absalon publié le 24/01/2017 à 18:00

C'est un rebond. Après trois baisses significatives, le chômage est reparti à la hausse au mois de décembre 2016. Par rapport à novembre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,8%. Pôle Emploi a en effet enregistré 26.100 inscrits supplémentaires sur ses listes, portant à 3.473.100 le nombre de chômeurs en France.



Le ministère du Travail de Myriam El Khomri minimise toutefois cette évolution négative. "Ce résultat rappelle une nouvelle fois que les périodes de reprise de l'activité se caractérisent par des variations mensuelles plus ou moins fortes qui imposent d'analyser les résultats en tendance", indique un communiqué, évoquant justement un "tendance clairement favorable".

De bons chiffres pour les jeunes

Si l'année 2016 a fini en eau de boudin, le bilan reste tout de même positif d'un point de vue strictement comptable sur l'ensemble des douze mois. En comparaison à 2015, le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 3% sur un an, avec 107.000 demandeurs d'emploi sans activité en moins. Il s'agit d'une première depuis 2007, soit huit années consécutives de hausse.



Cette diminution s'observe surtout chez les jeunes de 18 à 25 ans, qui voient leur taux de chômage régresser de 8,8%. En revanche, elle ne se répercute pas chez les seniors. L'indicateur a grimpé de près de 2% sur un an, chez les plus de 50 ans.



Le gouvernement se félicite néanmoins de ces "améliorations", notamment du dynamisme des embauches en CDI (+10%), en vantant sa politique mise en oeuvre pour inverser la courbe. "Les dispositifs que nous avons mis en œuvre ont contribué à dynamiser la création d’emploi salarié depuis deux ans (près de 240.000 créations nettes dans le secteur marchand)", assure Myriam El Khomri, en ne manquant pas de souligner les effets du plan 500.000 formations lancé en janvier 2016. D'ailleurs, 3.300 demandeurs d'emploi ont obtenu une formation en décembre.