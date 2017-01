Le journal "Libération" publie les courriels alarmistes échangés par les Samu français depuis le début de l'épidémie.

par Adeline François publié le 12/01/2017 à 11:32

Le journal Libération a eu accès aux courriels qui s'échangent les Samu de France depuis le début de la semaine. Une correspondance qui témoigne de la tension qui règne au sein de services d'urgence depuis le début de l'épidémie de grippe. Nice (Alpes-Maritimes) : "Saturation des urgences du CHU. Actuellement 265 passages par jour avec 26% de patients de plus de 75 ans. Nécessité de trouver 60 lits par jour. L'hôpital est saturé.



Le constat est le même à Rouen (Seine-Maritime). "CHU Rouen mardi soir : 110 patients dans les urgences adultes à 18h30 pour la transmission, dont 30 sont en attente de lit d'hospitalisation. Plan de mise sous tension de l'hôpital déclenché". Les mêmes messages d'alerte affluent en Gironde, où une cellule de crise a été ouverte.



À Montélimar (Drôme), le contexte est manifestement encore plus difficile. À bout de nerfs, la responsable du Samu dépeint un hôpital incapable de "gérer une simple grippe hivernale". Cette saturation est aussi palpable à la une de la plupart des quotidiens régionaux. "À Angers, la grippe fait déborder les urgences", titre Le Courrier de l'Ouest. L'Est-Éclair brosse quant à lui la "surchauffe à l'hôpital".

"C'est Highlander et il n'en restera qu'un"

"Il est des moments essentiels dans une campagne. Pour les candidats à la primaire de la gauche, le débat de ce soir est un de ceux-là", écrit Le Parisien. Selon Yann Marc, journaliste pour Le Midi-Libre, la confrontation entre les sept candidats sera "un tremplin pour le second tour ou un ascenseur pour l'échafaud". "C'est Highlander et il n'en restera qu'un", abonde un proche de François Hollande dans Le Parisien.



Sur le site Figarovox, l'historien Christian Delporte fait un pari : et si Benoît Hamon était le François Fillon de la primaire de la gauche ? Il y a peu de chances que ce soit Vincent Peillon à en croire Libération, dont il fait la une ce jeudi. "Peillon l'hymne à la bourre", titre le quotidien pour parler du candidat de dernière minute. On retiendra de l'entretien que l'ancien ministre de l'Éducation assure être le seul capable de parler à la fois à Macron et à Mélenchon.

Les six grandes tribus de catholiques

Le mieux étant de savoir parler aux électeurs, La Croix publie une longue enquête sur les vrais visages des catholiques, avec une photo formidable du pèlerinage des rameaux au pied du mont Saint-Michel où les pèlerins semblent marcher sur l'eau. L'enquête nous apprend qu'il y a six grandes tribus de catholiques. Les deux plus importantes d'abord les "festifs culturels" (45% des catholiques).



Ces derniers ne vont à la messe que lors de cérémonies familiales, comme des mariages ou des baptêmes. Ils sont faiblement engagés, très hostiles aux migrants, méfiants envers le pape et c'est parmi eux que l'on trouve le plus d'électeurs frontistes. Viennent ensuite les "saisonniers fraternels" (26%), peu engagés, mais qui votent à gauche et sont favorables à l'accueil des réfugiés.