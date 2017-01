Donald Trump dépose déjà son slogan pour 2020

Le 45è président des États-Unis a déposé une variante de son célèbre slogan de campagne : "rendre sa grandeur à l'Amérique".

En voilà un qui ne perd pas de temps. Après avoir signé un décret permettant le début du démantèlement de l'Obamacare et un autre permettant de réinstaurer la "politique de Mexico" sur l'avortement, le nouveau président Donald Trump pense déjà à 2020. Visiblement persuadé qu'il parviendra à "rendre sa grandeur à l'Amérique" ("Make America great again"), conformément à son slogan de campagne, l'Américain a déjà déposé une variante de sa maxime, en vue de l'élection présidentielle de 2020 : "Maintenir la grandeur de l'Amérique" ("Keep America great"), en anglais.



Donald Trump a fait déposer deux jours avant sa prise de fonction le 20 janvier une demande d'enregistrement en tant que marque protégée du slogan en question. Slogan qu'il entend utiliser pleinement lors de sa prochaine campagne, celle visant à sa réélection en 2020. La demande a été déposée au nom de Donald J. Trump for President, Inc, compagnie basée à New York. Elle concerne toute utilisation pour d'éventuels produits dérivés et à l'occasion de levées de fonds du slogan "Keep America Great".

La semaine dernière, Donald Trump avait indiqué au Washington Post son slogan pour 2020, interrompant alors l'entretien avec les journalistes dans la pièces afin de faire venir un juriste dans la seconde et de lui demander de faire déposer immédiatement cette maxime. Pendant dix-huit mois, le slogan "Make America great again" a été vu partout lors des meetings de Donald Trump, notamment sur ces fameuses casquettes rouges. Un slogan qui, selon ses explications au Washington Post, lui est venu le 7 novembre 2012, soit le lendemain de la réélection de Barack Obama à la Maison Blanche.