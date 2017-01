Grippe : l'épidémie devrait atteindre son pic la semaine prochaine

REPLAY - L'épidémie de grippe ne cesse de croître. La ministre de la Santé, Marisol Touraine a appelé les centres hospitaliers à reporter toutes les opérations non urgentes.

> Le journal RTL du 11 janvier 2017 Crédit Image : FREDERICK FLORIN / AFP Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'épidémie de la grippe prend de plus en plus d'ampleur. Le pic de l'épidémie devrait être atteint la semaine prochaine. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a averti d'un bilan "probablement lourd" et a appelé à reporter toutes les opérations non urgentes pour désengorger les services hospitaliers. Débordés, les centres hospitaliers manquent cruellement de moyens, mais doivent faire face.



Pour la ministre de la Santé , "l'enjeu est de garantir qu'il y a des lits d'hospitalisation disponibles". Un cas d'urgence puisque depuis le 1er novembre 2016, 627 personnes ont du être admises en réanimation pour des cas graves de grippe. Parmi ces personnes 52 sont décédées. À Lyon,une maison de retraite a fait 13 morts en 15 jours. Le gouvernement envisage de rendre obligatoire le vaccin pour les soignants.

À écouter également dans ce journal

- Contrat entre Alstom et Bombardier : ce mercredi 11 janvier, le Syndicat des transports d'Île-de-France doit confier au consortium Alstom-Bombardier une commande de 271 rames de RER de nouvelle génération.Un contrat de plus de 3 milliards d'euros.



- Affaire Fiona : la mère de la petite fille de 5 ans disparu le 12 mais 2013 va rester en prison. la chambre de l'instruction s'st prononcée sur la demande de remise en liberté de la mère. Elle avait partiellement été acquittée en novembre.



- Braquage de Kim Kardashian : les bijoux de la star américaine n'ont toujours pas été retrouvés :après un coup de filet 17 personnes ont été placés en garde à vue lundi 9 janvier et ce mercredi 11, trois d'entre eux ont été relachés dont le chauffeur VIP de Kim Kardashian.



- Présidentielle : Arnaud Montebourg entend créer un maître des savoirs fondamentaux à l'école, autrement dit les professeurs des écoles auraient la même classe du CP au CE2.



- La Russie affirme ne pas avoir de "dossiers compromettants" sur Donald Trump. Le Kremlin a réagi en qualifiant les accusations des chefs du service de renseignement américain de "falsification totale", ce qu'affirme également le président élu.



- Mondial 2017 de handball : le mondial de handball masculin débute ce mercredi 11 janvier. Le match d'ouverture opposera la France au Brésil et promet une belle fête.