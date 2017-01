Journal de 8h - Grippe : engorgement des services de pompes funèbres

REPLAY - Certaines sociétés de pompes funèbres ont observé des hausses de 34% depuis le début de l'année.

par Bernard Poirette , Yann Bouchery publié le 14/01/2017 à 08:03

Marisol Touraine avait évoqué mercredi 11 janvier "un bilan probablement lourd" concernant l'épidémie de grippe qui sévit en France. Les indices en provenance des pompes funèbres concordent avec les propos de la ministre de la Santé. Certaines sociétés ont observé des hausses de 34% depuis le début de l'année. Et la mortalité pourrait dépasser le niveau de janvier 2015, marqué par une grippe de la même souche que celle de cette année. "Nos équipes sont très sollicitées, indéniablement on a un pic" de mortalité, affirme Philippe Martineau, fondateur et directeur du réseau coopératif Le Choix Funéraire



Cette année, le nombre de vaccins contre la grippe devrait atteindre 9,3 millions de doses commercialisées, selon les estimations du laboratoire Sanofi. Une progression de 2% par rapport à ceux d'il y a deux ans. L'épidémie de grippe qui sévit depuis début décembre en métropole n'est cependant pas la seule cause de la recrudescence des décès.

