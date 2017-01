Dimanche 29 janvier, l'un d'entre eux sera choisi pour représenter le Parti socialiste à l'élection présidentielle. Les électeurs devront choisir entre deux projets, aux propositions parfois radicalement opposées.

Crédit : Sipa Manuel Valls et Benoît Hamon

par Léa Stassinet publié le 25/01/2017 à 07:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Jamais la gauche n'a été confrontée à un choix aussi clair", Manuel Valls l'a dit au micro de RTL au lendemain du premier tour de la primaire de la gauche. Dimanche 29 janvier prochain, ce sont bien deux gauches qui s'affronteront. Benoît Hamon, arrivé en première position au premier tour avec 36% a l'avantage.



Dès l'annonce des résultats, Arnaud Montebourg, arrivé sur la troisième marche du podium avec un peu moins de 18% des voix, lui a immédiatement apporté son soutien. Tout comme Martine Aubry et ses proches, un jour plus tard. Mais après avoir récolté 31% des suffrages dimanche 22 janvier, Manuel Valls compte bien imposer sa ligne qu'il définit volontiers comme celle d'une "gauche capable de gouverner".



Il n'a d'ailleurs pas attendu pour critiquer son adversaire. Le soir du premier tour, Manuel Valls s'est adressé aux électeurs de la primaire en leur demandant de faire "le choix entre la défaite assurée et la victoire possible, le choix entre des promesses irréalisables et infinançables et une gauche crédible, qui assume les responsabilités du pays". De son côté Benoît Hamon a déclaré "être très heureux de poursuivre le débat avec Manuel Valls pour une semaine supplémentaire".



Mais au-delà des postures, qu'est-ce qui sépare vraiment les deux candidats ? Loi Travail, légalisation du cannabis, immigration... Voici les 7 différences majeures de leurs programmes respectifs.