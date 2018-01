publié le 13/01/2018 à 08:07

Le scandale alimentaire des laits infantiles s'étend dans toute l'Europe. Face à cette situation, le gouvernement a décidé de taper du poing sur la table. Un cas de salmonellose a été détecté en Espagne et un second est suspecté en Grèce. Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé que l'entreprise allait récupérer sans distinction tous les lots produits dans son usine de Mayenne. Il fallait juguler l'extension de la crise en urgence.



Lactalis exporte ses produits dans une trentaine de pays et l'alerte a été envoyée dans toute l'Europe. Même si le nombre de cas reste faible à l'heure actuelle, les producteurs sont inquiets des répercussions hors de nos frontières. Selon Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le président de Lactalis, Emmanuel Besnier, totalement muet depuis le début de l'affaire, a donné son accord de principe pour la rencontrer en début de semaine prochaine.

À écouter également dans ce journal :

- Donald Trump : 54 pays africains exigent à l'ONU des excuses suite aux propos du président américain sur les "pays de merde".

- Allemagne : un pas décisif a été franchi pour un gouvernement de coalition entre la CDU d'Angela Merkel et les socio-démocrates du SPD.



- Affaire Arthur Noyer : le crane du Caporal a été retrouvé par la police sur les hauteurs de Montmélian, en Savoie.



- Paris : un jeune homme d'une vingtaine d'années a été poignardé mortellement à Châtelet vendredi soir. Un suspect a été interpellé et un autre serait en fuite.



- Attentat de la rue Copernic : l'unique suspect Hassan Diab a bénéficié d'un non-lieu de la part des juges d'instruction. Le 3 octobre 1980, l'explosion d'une bombe devant une synagogue avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés.



- Crash du Rio-Paris : l'accident qui avait tué 228 personnes serait principalement dû aux comportements des pilotes, selon une nouvelle expertise.



- Notre-Dame-des-Landes : le Premier ministre Édouard Philippe a reçu vendredi les élus de l'ouest, favorables au nouvel aéroport.



- SNCF : le trafic a totalement été interrompu vendredi soir, en raison d'une rupture de caténaire.



- France Gall : les obsèques de la chanteuse ont eu lieu vendredi 12 janvier au cimetière de Montmartre.



- Euro 2018 de handball : les Bleus ont battu la Norvège (32-31) vendredi 12 janvier à Porec, en Croatie. Le prochain match a lieu dimanche 14 janvier à 18h15 face à l'Autriche.