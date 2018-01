publié le 12/01/2018 à 20:04

Les paysans français sont "en attente d'explications très claires" sur le dossier des laits infantiles contaminés. "L'entreprise Lactalis connaît une difficulté sur un problème sanitaire. La priorité est la sécurité et la santé des nourrissons, évidemment, mais nous voulons des explications très rapides et très précises sur les incidences qu'il va y avoir pour les éleveurs", déclare ce vendredi 12 janvier la patronne de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Christiane Lambert, au micro de RTL.



Les producteurs de lait "s'inquiètent aujourd'hui de voir le feuilleton à la télé et veulent rencontre Monsieur Beignet pour avoir des explications très claires", affirme la cheffe de la FNSEA. Celle-ci affirme que des contacts téléphoniques entre sa fédération et le groupe laitier Lactalis ont eu lieu, mais en demande davantage. "Il est normal que nous ayons aujourd'hui un volet d'explications (...) nous voulons être rassurés sur ce que le groupe va faire dans les prochains jours", affirme-t-elle.

Face à un PDG de Lactalis, Emmanuel Besnier, très discret dans le scandale, Christiane Lambert a décidé de prendre les devants. "J'ai convoqué Monsieur Besnier devant les responsables de la FNSEA, des Jeunes agriculteurs et de la Fédération nationale des coopératives laitières. J'ai un accord de principe, nous allons caler le rendez-vous très vite", fait-elle savoir, précisant qu'elle le rencontrera "en début de semaine prochaine".